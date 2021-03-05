Данилов о приговоре Стерненко: за решением суда могут стоять заказчики

По его словам, "не совсем понятно" почему суд продолжался пять лет, приговор объявлен именно сейчас.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины проанализирует решение суда в деле Сергея Стерненко.

Об этом он сказал в интервью агентству Укринформ.

По словам Данилова, "не совсем понятно" почему суд длился пять лет, а приговор объявлен именно сейчас, причем 23 февраля.

"Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016-м или 2017 году, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем – что это за день, и какой праздник некоторые празднуют", – сказал Данилов.

Он добавил, что не обсуждает решение суда, но собирается выяснить, не стоят ли за ним заказчики.

"Это – решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли стоять за ним какие-то заказчики", – отметил Данилов.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд города Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека. Осужденный не дослушал слова судьи и заявил, что если с ним что-то случится в СИЗО, это будет вина заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Сергей Стерненко уже подал апелляцию на приговор. Он считает, что решение Приморского райсуда Одессы является абсурдным и незаконным, а также инструментом политической расправы.