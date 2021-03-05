Данилов про вирок Стерненку: за рішенням суду можуть стояти замовники

За його словами, "не зовсім зрозуміло" чому суд тривав п'ять років, а вирок оголосили саме зараз.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Рада нацбезпеки і оборони України проаналізує рішення суду у справі Сергія Стерненка.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Укрінформ.

За словами Данилова, "не зовсім зрозуміло" чому суд тривав п'ять років, а вирок оголосили саме зараз, до того ж 23 лютого.

"Суд триває вже п'ять років, вирок могли оголосити ще у 2016-му або 2017 році, але дотягли до сьогодні і оголосили 23 лютого. Всі знаємо — що це за день, і яке свято деякі святкують", — сказав Данилов.

Він додав, що не обговорює рішення суду, але збирається з'ясувати, чи не стоять за ним замовники.

"Це — рішення суду, я не можу сказати, що воно нам подобається чи ні. Але ми звертаємо на це увагу, аналізуємо, систематизуємо і дивимося, чи не можуть стояти за ним якісь замовники", — зазначив Данилов.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд міста Одеси визнав Сергія Стерненка винним у викраденні людини. Засуджений не дослухав слова судді і заявив, що якщо з ним щось трапиться в СІЗО, це буде вина заступника голови Офісу президента Олега Татарова і генпрокурора Ірини Венедиктової.

Сергій Стерненко вже подав апеляцію на вирок. Він вважає, що рішення Приморського райсуду Одеси є абсурдним і незаконним, а також інструментом політичної розправи.