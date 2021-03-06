Патриарх Варфоломей приедет на празднование 30-летия независимости Украины, – депутат

Православный Вселенский патриарх не посещал Украину с 2008 года.

Нардеп и замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила на своей личной странице в Facebook о том, что вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с представителями их политсилы в Стамбуле подтвердил намерение приехать в Украину на торжества, приуроченные празднованию 30-летия независимости страны.

Она отметила, что визит этот состоится по приглашению президента Владимира Зеленского.

"Последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году. Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей в независимости и признании украинского православия", — написала нардеп.

Кравчук отметила, что они также поздравили патриарха с Днем рождения и подарили ему икону в стиле Петриковской росписи.

Кравчук с группой депутатов с 5 по 8 марта поехала с рабочей поездкой в Стамбул, о чем она сообщала в комментариях на своей странице в Facebook.

Отметим, митрополит ПЦУ Епифаний анонсировал визит патриарха Варфоломея в Украину еще в декабре 2019 года. В ноябре 2020 года Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину.

Напомним, в январе патриарха Варфоломея вакцинировали от COVID-19 китайским препаратом от Sinovac, который закупает Украина.