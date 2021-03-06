Патріарх Варфоломій приїде на святкування 30-річчя незалежності України, — депутат

Православний Вселенський патріарх не відвідував Україну з 2008 року.

Нардеп і заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила на своїй особистій сторінці в Facebook про те, що вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з представниками їхньої політсили в Стамбулі підтвердив намір приїхати в Україну на урочистості, приурочені святкуванню 30-річчя незалежності країни.

Вона зазначила, що візит цей відбудеться на запрошення президента Володимира Зеленського.

"Останній раз в Україні Варфоломій був у 2008 році. Дуже символічно, що на святкування Дня Незалежності України прибуде патріарх, який зіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання українського православʼя", — написала нардеп.

Кравчук зазначила, що вони також привітали патріарха з Днем народження і подарували йому ікону в стилі Петриківського розпису.

Кравчук з групою депутатів з 5 по 8 березня поїхала з робочою поїздкою в Стамбул, про що вона повідомляла в коментарях на своїй сторінці в Facebook.

Відзначимо, митрополит ПЦУ Єпіфаній анонсував візит патріарха Варфоломія в Україну ще в грудні 2019 року. У листопаді 2020 року Варфоломій підтвердив, що приїде в Україну.

Нагадаємо, в січні патріарха Варфоломія вакцинували від COVID-19 китайським препаратом від Sinovac, який закуповує Україна.