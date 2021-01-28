Вселенского патриарха Варфоломея вакцинировали от COVID-19 китайским препаратом от Sinovac

Настоятель православной церкви призвал всех верующих как можно скорее вакцинироваться от коронавируса.

Вселенский патриарх Варфоломей получил прививку от коронавирусной инфекции. Ему сделали укол в университетской клинике ÇAPA в Константинополе. Об этом рассказало издание Orthodox Times. В Турции население вакцинируют препаратом производства китайской компании Sinovac.

После получения прививки 81-летний настоятель православной церкви поблагодарил медперсонал клиники и всех их коллег за самопожертвование в лечении больных и поддержку их родных.

Варфоломей призвал всех верующих как можно скорее получить вакцину от COVID-19 и остановить смертельный вирус.

Ранее Вселенский патриарх в интервью заявил, что он пройдет вакцинацию не только из-за его преклонного возраста, но и потому, что это является "ответственностью перед окружающими людьми". Тогда он выразил надежду на то, что большая часть мира в ближайшее время получит прививки и распространение вируса остановится. Он также призвал молодежь не бояться вакцинироваться.

Отметим, Минздрав Украины планирует закупить партию вакцины от китайского производителя Sinovac. Последние испытания этого препарата в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности. В Турции аналогичный показатель составил 91,25%.

Глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключал, что Украина может отказаться от ее использования.

Напомним, 28 января ВРУ приняла за основу законопроект об ускоренной регистрации вакцин от COVID-19 в Украине.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца января в страну прибудет первая партия вакцин по программе COVAX. Ожидается, что это будет 100-200 тысяч доз, которые направят на вакцинацию врачей. Первые сертифицированные прививки от COVID-19 в Украине должны начать делать уже в феврале.

Также уже обнародована дорожная карта по вакцинации в Украине. До конца 2022 года планируется привить от коронавируса минимум 50% населения.