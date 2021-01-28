Вселенського патріарха Варфоломія вакцинували від COVID-19 китайським препаратом від Sinovac

Настоятель православної церкви закликав всіх віруючих якомога швидше вакцинуватися від коронавірусу.

Вселенський патріарх Варфоломій отримав щеплення від коронавірусної інфекції. Йому зробили укол в університетській клініці ÇAPA в Константинополі. Про це розповіло видання Orthodox Times. У Туреччині населення вакцинують препаратом виробництва китайської компанії Sinovac.

Після отримання щеплення 81-річний настоятель православної церкви подякував медперсоналу клініки і всім їхнім колегам за самопожертву в лікуванні хворих і підтримку їхніх рідних.

Варфоломій закликав усіх віруючих якомога швидше отримати вакцину від COVID-19 і зупинити смертельний вірус.

Раніше Вселенський патріарх в інтерв'ю заявив, що він пройде вакцинацію не тільки через його літній вік, а й тому, що це є "відповідальністю перед навколишніми людьми". Тоді він висловив надію на те, що більша частина світу найближчим часом отримає щеплення і поширення вірусу зупиниться. Він також закликав молодь не боятися вакцинуватися.

Зазначимо, що МОЗ України планує закупити партію вакцини від китайського виробника Sinovac. Останні випробування цього препарату в Бразилії показали ефективність на рівні 50,38%. Раніше повідомлялося, що тестування цієї ж вакцини в Індонезії показало 65,3% її ефективності. У Туреччині аналогічний показник становить 91,25%.

Голова МОЗ України Степанов заявляв, що якщо ефективність китайської вакцини буде менше за 70%, то Україні нібито повернуть гроші, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключав, що Україна може відмовитися від її використання.

Нагадаємо: 28 січня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт про прискорену реєстрацію вакцин від COVID-19 в Україні.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця січня в країну прибуде перша партія вакцин за програмою COVAX. Очікується, що це буде 100-200 тисяч доз, які спрямують на вакцинацію лікарів. Перші сертифіковані щеплення від COVID-19 в Україні повинні почати робити вже в лютому.

Також вже оприлюднена дорожня карта з вакцинації в Україні. До кінця 2022 року планується прищепити від коронавірусу мінімум 50% населення.