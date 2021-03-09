Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

Украинская компания "Лекхим" имеет соглашение с производителем на поставку 5 млн доз вакцины.

В Украине одобрили применение китайской вакцины против коронавируса разработки Sinovac Biotech (CoronaVac). Первая партия препарата должна прибыть в страну в ближайшее время, пишет Reuters.

Украинская фармацевтическая компания "Лекхим", которая является одним из партнеров Sinovac, имеет соглашение с Sinovac Biotech на поставку 5 млн доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 млн доз по госзакупке.

Ранее сообщалось, что Украина собирается наложить финансовые санкции на компанию "Лекхим" из-за задержи прибытия в страну первой партии препарата CoronaVac, обещанной главой Минздрава Максимом Степановым до 6 марта.

Клинические испытания препарата Coronavac провели уже в ряде стран, и показатели ее эффективности сильно разнятся. На текущий момент известно, что эффективность Coronavac во время тестирований в Индонезии составила 65,3%. Во время испытаний в Бразилии этот показатель составил всего 50,4%.

Исследование препарата в Турции показало 91,5% эффективности, однако в турецком исследовании участвовали всего 3,4 тыс. человек. В клинических испытаниях препарата в Бразилии, к примеру, задействовали более 13 тыс. человек, а вакцину Moderna (которая показала более 94% эффективности) тестировали на более, чем 30 000 участников.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов во время брифинга во вторник, 9 марта выразил недовольство низкими темпами вакцинации в стране. По данным министра, по состоянию на утро, 9 марта в Украине вакцинировались от коронавируса 19118 человек.