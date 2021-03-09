Україна схвалила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac

Українська компанія "Лекхім" має угоду з виробником на постачання 5 млн доз вакцини.

В Україні схвалили застосування китайської вакцини проти коронавірусу розробки Sinovac Biotech (CoronaVac). Перша партія препарату повинна прибути в країну найближчим часом, пише Reuters.

Українська фармацевтична компанія "Лекхім", яка є одним з партнерів Sinovac, має угоду з Sinovac Biotech на постачання 5 млн доз вакцини в Україну, у тому числі 1,9 млн доз із держзакупівлі.

Раніше повідомлялося, що Україна збирається накласти фінансові санкції на компанію "Лекхім" через затримання прибуття в країну першої партії препарату CoronaVac, обіцяної головою МОЗ Максимом Степановим до 6 березня.

Клінічні випробування препарату Coronavac провели вже в ряді країн, і показники її ефективності сильно різняться. На поточний момент відомо, що ефективність Coronavac під час тестувань в Індонезії становила 65,3%. Під час випробувань у Бразилії цей показник становив лише 50,4%.

Дослідження препарату в Туреччині показало 91,5% ефективності, проте в турецькому дослідженні брали участь усього 3,4 тис. осіб. У клінічних випробуваннях препарату в Бразилії, наприклад, залучили понад 13 тис. осіб, а вакцину Moderna (яка показала понад 94% ефективності) тестували на понад 30 000 учасників.

Голова МОЗ України Максим Степанов під час брифінгу у вівторок, 9 березня висловив невдоволення низькими темпами вакцинації в країні. За даними міністра, станом на ранок 9 березня в Україні вакцинували проти коронавірусу 19118 чоловік.