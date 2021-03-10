"Слуга народа" Шевченко пообещал прогнать "заграничных агентов" из Украины

Вместе с тем нардеп уверен, что "враги народа" якобы будут наказаны "народным судом".

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко нецензурно раскритиковал расследование оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta о шикарных дворцах Александра Лукашенко.

В своем Telegram-канал Шевченко разместил соответствующий пост.

"Nexta – вы просто трусливые пи…сы. Все кто на Батьку льют эту ложь, конченные м…даки и в…дки. Лукашенко от Народа, и для Народа. И мы вместе, вам ещё покажем, как миром править во благо простого Народа", – заявил он.

Кроме того, Шевченко обратился к украинцам, пообещав "прогнать заграничных агентов, заполонивших нашу страну".

"Украинцы, родные мои! Подождите ещё немного. Мы прогоним этих заграничных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти так и в сми. Будет им ещё народный суд. Все Враги Народа будут осуждены и наказаны", – добавил он.

Отметим, ранее Евгений Шевченко побывал в Беларуси на Всебелорусском народном собрании, где выступал Александр Лукашенко. Во время собрания Шевченко провел стрим с выступлением Лукашенко.

Ранее Telegram-канала Nexta опубликовал на YouTube фильм-расследование "Золотое дно" о "недвижимости, автопарке, имуществе и коррупционных схемах Александра Лукашенко". Авторы расследования утверждают, что Лукашенко фактически приватизировал государственные резиденции Беларуси. В первую очередь, речь идет о Дворце независимости Беларуси. Строительство всего комплекса зданий и инфраструктуры, площадью в 50 тыс кв. м, обошлось бюджету страны в 250 млн долларов.