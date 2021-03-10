"Слуга народу" Шевченко пообіцяв "прогнати закордонних агентів" з України

У той же час нардеп упевнений, що "вороги народу" нібито будуть покарані "народним судом".

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко нецензурно розкритикував розслідування опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta про шикарний палац Олександра Лукашенка.

У своєму Telegram-канал Шевченко розмістив відповідний пост.

"Nexta — ви просто боягузливі пі...си. Всі хто на Батьку ллють цю брехню, кінчені м...даки і в...дки. Лукашенко від Народу, і для Народу. І ми разом, вам ще покажемо, як світом правити на благо простого народу", — заявив він.

Крім того, Шевченко звернувся до українців, пообіцявши "прогнати закордонних агентів, які заполонили нашу країну".

"Українці, рідні мої! Почекайте ще трохи. Ми проженемо цих закордонних агентів, які заполонили нашу країну, як у владі так і у засобах масової інформації. Буде їм ще народний суд. Всі Вороги народу будуть засуджені та покарані", — додав він.

Зазначимо, раніше Євген Шевченко побував у Білорусі на Всебілоруських народних зборах, де виступав Олександр Лукашенко. Під час зборів Шевченко провів стрім з виступом Лукашенко.

Раніше Telegram-каналу Nexta опублікував на YouTube фільм-розслідування "Золоте дно" про "нерухомість, автопарк, майно і корупційні схеми Олександра Лукашенка". Автори розслідування стверджують, що Лукашенко фактично приватизував державні резиденції Білорусі. В першу чергу, йдеться про Палац незалежності Білорусі. Будівництво всього комплексу будівель та інфраструктури, площею 50 тис кв. м, обійшлося бюджету країни у 250 млн доларів.