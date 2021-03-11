Улучшенная аналитика и QR-коды. НАПК запустило в работу обновленный Реестр коррупционеров

Теперь из реестра можно получить онлайн-справку о том, есть ли в нем данные о конкретном физическом или юридическом лице.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) презентовало обновленный Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Этот реестр был передан НАПК от Министерства юстиции в феврале 2019 года. В агентстве говорят, что он тогда фактически был просто электронной таблицей. Сейчас расширили функциональность реестра и ввели возможность аналитики и удобного представления данных.

Обновления стали возможными благодаря поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".

Глава НАПК Александр Новиков среди главных обновлений реестра назвал:

улучшенный поиск с использованием фильтров;

удобную работу с данными и интерактивную карту нарушений, отражающую сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой области;

интеграцию с другими электронными сервисами благодаря API. Обновленный реестр имеет модуль интеграции с системой государственных электронных закупок Prozorro и Единым государственным веб-порталом открытых данных.

Последняя функция, к примеру, дает возможность всем участникам тендеров в Prozorro автоматически получать информацию о том, совершали ли определенные должностные или юридические лица коррупционные правонарушения.

Теперь из реестра можно получить онлайн-справку о том, есть ли в нем данные о конкретном физическом или юридическом лице. Проверить подлинность справки можно с помощью QR-кода или введя номер справки в реестре.

Напомним, за первые шесть месяцев 2020 года в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, были внесены 2018 человек. В НАПК напомнили, что информация о коррупционерах вносится в реестр после вынесения решения судом и привлечения их к ответственности.

За последние несколько лет Украина провела ряд важных реформ, но заметный прогресс на пути преобразований тормозит "широко распространенная коррупция". Это в своем докладе для Европарламента на тему выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС отметил исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По данным КМИС, 53% украинцев считают коррупцию одной из трех главных проблем страны. На первом месте – война на Донбассе (63% респондентов), а на третьем – безработица, которая волнует 43% опрошенных.