Покращена аналітика і QR-коди. НАПКА запустило в роботу оновлений Реєстр корупціонерів

Тепер з реєстру можна отримати онлайн-довідку про те, чи є в ньому дані про конкретну фізичну чи юридичну особу.

Національне агентство з попередження корупції (НАПКА) презентувало оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Цей реєстр був переданий НАПКА від Міністерства юстиції в лютому 2019 року. В агентстві кажуть, що він тоді фактично був просто електронною таблицею. Зараз розширили функціональність реєстру та ввели можливість аналітики і зручного представлення даних.

Оновлення стали можливими завдяки підтримці проекту USAID/UKaid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послуги/TAPAS".

Голова НАПКА Олександр Новиков серед головних оновлень реєстру назвав:

покращений пошук з використанням фільтрів;

зручну роботу з даними та інтерактивну карту порушень, що відображає скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній області;

інтеграцію з іншими електронними сервісами завдяки API. Оновлений реєстр має модуль інтеграції з системою державних електронних закупівель Prozorro і Єдиним державним веб-порталом відкритих даних.

Остання функція, наприклад, дає можливість всім учасникам тендерів у Prozorro автоматично отримувати інформацію про те, чи здійснювали певні посадові або юридичні особи корупційні правопорушення.

Тепер з реєстру можна отримати онлайн-довідку про те, чи є в ньому дані про конкретну фізичну чи юридичну особу. Перевірити справжність довідки можна за допомогою QR-коду або ввівши номер довідки в реєстрі.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2020 року в реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, було внесено 2018 осіб. У НАПКА нагадали, що інформація про корупціонерів вноситься до реєстру після винесення рішення судом і притягнення їх до відповідальності.

За останні кілька років Україна провела ряд важливих реформ, але помітний прогрес на шляху перетворень гальмує "широко поширена корупція". Це у своїй доповіді для Європарламенту на тему виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС зазначив виконавчий віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За даними КМІС, 53% українців вважають корупцію однією з трьох головних проблем країни. На першому місці — війна на Донбасі (63% респондентів), а на третьому — безробіття, яке хвилює 43% опитаних.