"*б твою мать!": "министр культуры" оккупированного Крыма выругалась на совещании (видео)

Причиной столь эмоциональной реакции, по словам оккупантки, стало то, что у нее "отключилась машина".

Во время совещания оккупационных властей Крыма, которое состоялось 11 марта, т.н. "министр культуры Крыма" и заслуженный работник культуры РФ Арина Новосельская выругалась матом в прямом эфире. Она присутствовала на заседании по видеосвязи, но не обратила внимание на то, что ее микрофон работал.

"Ну *б твою мать! Поставили, как обезьяне", — сказала Новосельская, думая, что ее никто не слышит.

Сергей Аксенов, "глава" оккупированного Крыма, тут же призвал "министра культуры" успокоиться.

"Вы чего там? Что, вообще, что ли? Коллеги, ну это что такое? Расследование там служебное проведите", — сказал Аксенов.

Новосельская, осознав свою оплошность, сразу же начала извиняться.

"Извините, пожалуйста. Извините ради Бога, коллеги, у меня машина отключилась", — сказала "министр культуры".

После еще нескольких извинений заседание продолжилось в стандартном режиме.

Напомним, недавно Аксенов рассказал о том, что Елена и Владимир Зеленские якобы регулярно платят деньги местным коммунальщикам за обслуживание их имущества на оккупированном полуострове. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Крым был сердцем Украины, но его вырвали".

А 12 марта в ООН должно состояться неформальное заседание ООН, цель которого — усилить внимание Совбеза ООН и международной общественности к нарушению Россией международного права.