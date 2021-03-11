"*б твою мать!": "Міністр культури" окупованого Криму вилаялася на нараді (відео)

Причиною настільки емоційної реакції, за словами окупантки, стало те, що у неї "відключилася машина".

Під час наради окупаційної влади Криму, яка відбулася 11 березня, т.зв. "міністр культури Криму" і заслужений працівник культури РФ Аріна Новосельська вилаялася матом у прямому ефірі. Вона була присутня на засіданні по відеозв'язку, але не звернула увагу на те, що її мікрофон працював.

"Ну *б твою мать! Поставили, як мавпи", — сказала Новосельська, думаючи, що її ніхто не чує.

Сергій Аксьонов, "голова" окупованого Криму, відразу ж закликав "міністра культури" заспокоїтися.

"Ви чого там? Взагалі, чи що? Колеги, ну це що таке? Розслідування там службове проведіть", — сказав Аксьонов.

Новосельська, усвідомивши свою помилку, відразу ж почала вибачатися.

"Вибачте, будь ласка. Вибачте заради Бога, колеги, у мене машина відключилася", — сказала "міністр культури".

Після ще кількох вибачень засідання продовжилося в стандартному режимі.

Нагадаємо, нещодавно Аксьонов розповів про те, що Олена і Володимир Зеленський нібито регулярно платять гроші місцевим комунальникам за обслуговування їх майна на окупованому півострові. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "Крим був серцем України, але його вирвали".

А 12 березня в ООН має відбутися неформальне засідання ООН, мета якого — посилити увагу Радбезу ООН і міжнародної громадськості до порушення Росією міжнародного права.