"7 лет нарушений": в ООН состоится неформальное заседание по оккупированному Крыму

Цель мероприятия — усилить внимание Совбеза ООН и международной общественности к нарушению Россией международного права.

12 марта 2021 года состоится неформальное заседание ООН под названием "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины". Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины.

Цель мероприятия — "усилить внимание Совбеза ООН и международного сообщества к грубому нарушению Россией международного права и попыток легитимизировать аннексию Крыма".

"Встреча даст возможность услышать прямые отчеты об ухудшении ситуации на местах в связи с массовой милитаризацией и нарушениями прав человека, а также об экономической и экологической ситуации на полуострове, временно оккупированном Россией", — сказано в описании запланированной трансляции на YouTube.

Заседание организовано по инициативе членов Совбеза ООН Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, а его соорганизаторами стали более 20 стран-участниц, в том числе — Канада, Грузия, Германия, Греция, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Турция и Украина.

Начнется мероприятие в 16:00. Оно пройдет в онлайн-формате.

Напомним, недавно глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на первом саммите Крымской платформы перед Днем независимости Украины будет представлен план деоккупации Крыма.

Саммит "Крымской платформы" планируют провести 23 августа 2021 года.

Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал еврочиновников предоставить украинской инициативе всю необходимую поддержку.