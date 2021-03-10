"7 років порушень": в ООН відбудеться неформальне засідання щодо окупованого Криму

Мета заходу — посилити увагу Радбезу ООН і міжнародної громадськості до порушення Росією міжнародного права.

12 березня 2021 року відбудеться неформальне засідання ООН під назвою "Крим: 7 років порушень суверенітету і територіальної цілісності України". Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ України.

Мета заходу — "посилити увагу Радбезу ООН і міжнародної спільноти до грубого порушення Росією міжнародного права і спроб легітимізувати анексію Криму".

"Зустріч дасть можливість почути прямі звіти про погіршення ситуації на місцях у зв'язку з масовою мілітаризацією та порушеннями прав людини, а також про економічну й екологічну ситуацію на півострові, тимчасово окупованому Росією", — сказано в описі запланованої трансляції на YouTube.

Засідання організоване з ініціативи членів Радбезу ООН Естонії, Франції, Ірландії, Норвегії, Великобританії і США, а його співорганізаторами стали понад 20 країн-учасниць, у тому числі — Канада, Грузія, Німеччина, Греція, Литва, Нідерланди, Польща, Словаччина, Туреччина та Україна.

Розпочнеться захід о 16:00. Він пройде в онлайн-форматі.

Нагадаємо: нещодавно голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що на першому саміті Кримської платформи перед Днем незалежності України буде представлений план деокупації Криму.

Саміт "Кримської платформи" планують провести 23 серпня 2021 року.

Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи і закликав єврочиновників надати українській ініціативі всю необхідну підтримку.