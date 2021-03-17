Зачем “кормить” больше. Сколько депутатов нужны в Верховной Раде — 450 или 300 и почему

Почему президент пытается сократить украинский парламент, а секретарь СНБО хочет ограничить полномочия народных депутатов двумя сроками.

В этом году у президента Владимира Зеленского в планах — реализовать одно из главных своих обещаний: сократить количество народных депутатов с 450 до 300. В Офисе президента (ОП) считают, что мотивация очевидна: в Украине продолжается децентрализация, соответственно, не должен отставать и парламент. К тому же там уверены, что "привычное количество парламентариев слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий".

Только этой инициативой власть не ограничилась, заговорили и об ограничении срока работы нардепов.

Сомнения в конституционности

В день местных выборов 2020 года украинцы участвовали в неформальном соцопросе от президента. Тогда глава государства задал пять вопросов, среди которых — нужно ли сократить депутатский корпус Рады. Около 90% ответили утвердительно, что для Зеленского стало поводом сдвинуть с мертвой точки работу вокруг соответствующего законопроекта, зарегистрированного в ВР ещё в августе 2019 года. 4 февраля 2020-го парламент одобрил его в первом чтении, а чуть позже зеленый свет инициативе дал Конституционный Суд, хотя и сделал замечания. В частности, судьи предупреждают о возможных рисках для прав и свобод граждан из-за уменьшения конституционного состава парламента.

Депутаты от "Слуги народа" (СН) в правовом комитете ВР считают, что принимать во внимание такое предостережение КС не нужно. Одна из них, Ольга Совгыря, говорит, что права высказывать такие замечания у судей КС нет, дескать, одобрили законопроект и хватит. Но с ней согласны не все.

Необоснованное сокращение

Для многих парламентариев до сих пор загадка, почему в ОП предлагают сократить количество нардепов именно до 300. Аргументы в комментарии Фокусу приводит Михаил Подоляк, советник главы ОП: "Я бы выделил несколько важных тенденций в обществе, которые легко позволят понять природу происхождения числа 300. Это сближение государства и общества благодаря развитию современных технологий. Это быстрая универсализация общественных лидеров. 300 человек в национальном парламенте такой страны, как наша, позволят полностью представить интересы граждан и при этом значительно уменьшить политиканство, которым сейчас часто подменяют политическую работу".

Нагрузка на украинских депутатов серьезная. Поэтому сокращать депутатский корпус нельзя глава КИУ Алексей Кошель

В СН предлагают еще аргументы. По словам народного депутата Федора Вениславского, своим предложением власть апеллирует к результатам всенародного референдума 2000 года, организованного при президенте Леониде Кучме, на котором украинцы поддержали сокращение нардепов до 300 человек, но волю граждан никто не реализовал.

"Принятием этого закона мы фактически имплементируем волю украинского народа, которая высказана на свободном всеукраинском референдуме и которую никто на сегодня не поставил под сомнение", — объясняет Вениславский.

Число 300 также связывают с электронной переписью населения, инициированной Дмитрием Дубилетом, экс-министром Кабинета министров. По ее результатам по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37,29 млн человек (во внимание не принимались временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и Крым).

Депутат Совгыря в эфире канала "Украина 24" рассказала, что от этого количества и отталкивались: "Специалистам по конституционному праву известна формула Таагепера и Шугарта, согласно которой количество депутатов в парламенте должно быть равно кубическому корню из количества граждан государства. Если мы посчитаем численность граждан Украины и попробуем применить эту формулу, то мы выйдем именно на такое число".

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Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель говорит Фокусу, что это слабый аргумент. Отмечает, что сравнивать украинский парламент с европейскими, основываясь на численности населения, некорректно: "Нагрузка на украинских депутатов серьезная, потому что есть необходимость существенного пересмотра законодательной базы". Кошель считает, что по этой причине сокращать депутатский корпус нельзя, иначе проведение качественных реформ может застопориться.

К тому же парламентская реформа, задуманная Зеленским, существенной экономии госбюджету не принесет.

"В 2021 году на финансирование ВР выделено чуть больше 2 млрд грн. Если депутатов сократят, то цифра уменьшится незначительно. Аппарат Рады рекомендует эти деньги не забирать, а перераспределить, чтобы увеличить качество работы сотрудников", — комментирует Фокусу Ярослав Юрчишин, народный депутат из фракции "Голос". Он также добавляет, что о конкретных цифрах экономии говорить сложно, ведь соответствующих расчётов исполнительная власть не предоставила.

Почему 450 депутатов

У многих граждан часто возникает вопрос, почему в Украине работает именно 450 народных депутатов. В гражданской сети "Опора" напоминают, что в советское время их было еще больше. Сокращение началось в 1989 году, когда меняли Конституцию Украинской ССР для реформирования избирательной системы.

"Среди ключевых решений было то, что Коммунистическая партия и близкие к ней структуры потеряли монополию на выдвижение кандидатов. Поэтому количественный состав Верховной Рады УССР сократили с 650 до 450 депутатов. Они избирались по округам с примерно равным количеством избирателей", — сообщает "Опора".

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В 1996 году Верховная Рада уже независимой Украины приняла Конституцию, закрепив в ней состав ВР — 450 депутатов. Но сейчас из-за оккупации Россией Крыма и части Донбасса в Раду избирается только 425 парламентариев.

В ОП считают, что такое положение вещей не должно оттягивать реформу. "Можем быть абсолютно уверены в том, что большинство наших граждан на временно оккупированных территориях в этом вопросе будут солидарными с гражданами на подконтрольной территории. Обязательная квота для нашего Крыма и для всей территории нашего Донбасса останется", — отмечает Михаил Подоляк.

Сократить депутатский корпус украинские политики обещают давно. Например, об этом много говорила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, баллотируясь в 2014 году в президенты. Но теперь инициативу Зеленского не поддерживает. А бывший нардеп Олег Ляшко и вовсе предлагал сократить депутатский корпус до 250 депутатов, но перейти от слов к делу не решился — соответствующий законопроект не подал.

Когда будет 300

Для того чтобы принять это решение, которое изменит Конституцию, ВР должна проголосовать законопроект дважды. Для первого раза достаточно 226 голосов, и с этой задачей парламент, как мы писали выше, справился 4 февраля 2020-го. Для второго голосования понадобится уже не менее 300 голосов, и сделать это депутаты должны до конца своей каденции. Заручиться поддержкой такого количества депутатов — головная боль президента. И хотя в СН надеются, что голосование произойдёт уже этой весной, желающих поддержать законопроект немного. По информации Фокуса от источников в правящей фракции, необходимых голосов нет даже внутри СН. "Голосование блокирует еще и [спикер ВР Дмитрий] Разумков. Считает это популизмом. Хотя сам выступал за сокращение", — признается собеседник Фокуса.

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Александр Качура, депутат СН, напоминает, что уменьшение депутатского корпуса — предвыборное обещание не только Зеленского, но и его партии, поэтому тем, кто против, рекомендует перечитать программу "Слуги народа".

Не горят идеей главы государства и в других парламентских силах. Против законопроекта в его нынешнем виде нардепы из "Голоса", поскольку документ также вносит изменения в избирательный процесс. Но самоё сокращение количества парламентариев в "Голосе" одобряют.

10 лет каждому депутату

На этом анонсированные реформы парламентаризма не прекращаются. Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил: "Есть предложение, чтобы двумя сроками ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу", — заявил он в эфире "Свободы слова" Савика Шустера".

Данилов недоволен, что в ВР есть люди, которые годами там "сидят", меняя лишь партийную принадлежность. "Если в пяти политических партиях не побывал — это уже не политик", — иронизирует он.

300 человек в парламенте позволят полностью представить интересы граждан и уменьшить политиканство советник главы ОП Михаил Подоляк

Слова Данилова озадачили украинских политиков. Народный депутат из "Голоса" Ярослав Юрчишин считает, что цель таких заявлений — ослабить парламентаризм. "С одной стороны, это позволяет не допустить цементирования власти, но тогда этот вопрос нужно решать везде, где есть представительский мандат, ведь у нас есть вечные мэры, вечные местные депутаты. Почему в таких случаях ограничения не предлагаются, ведь там риски намного больше?" — комментирует депутат Фокусу. Также он не понимает, почему именно Данилов затронул эту тему.

С этим вопросом Фокус обратился в СНБО, но там комментировать слова своего секретаря отказались, заметив лишь, что сказанное Даниловым оформлять в законопроект пока не планируют.

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В окружении Зеленского также немногословны. Советник главы ОП Подоляк заверяет, что никаких законодательных инициатив на этот счет у президента нет. Дескать, это всего лишь часть общественной дискуссии о том, как сделать политику в Украине менее корпоративной: "Секретарь СНБО предлагает нам обсуждение фундаментальных стратегических принципов функционирования нашей большой политики и того, как победить весьма коррумпированную привычку украинских политиков менять партийную прописку под каждый политический цикл".

В руководстве СН об ограничениях сроков работы депутатов не слышали, но их депутат Александр Качура считает, что идея не лишена здравого смысла, хотя подобная практика в мире ему неизвестна. По этой причине парламентарий сперва предлагает изучить риски такого шага и только после этого решать, как поступать.