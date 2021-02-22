Законы раздора. Депутаты готовятся легализовать оружие, каннабис и эвтаназию, а сексизм — запретить

Топ-10 скандальных законопроектов, которые собирается рассмотреть Верховная Рада в ближайшее время.

В 2021 году руководство фракции "Слуги народа" (СН) обещает ударными темпами внедрять реформы, убеждая, что политсила все еще способна самостоятельно принимать законы. Но на деле многие депутаты СН отказываются голосовать беспрекословно. Из-за этого фракцию власти штормит, а вместе с ней — и всю Верховную Раду. Особенно бурно происходит обсуждение, когда дело касается принятия сложных решений. В таких случаях народные депутаты не стесняются в выражениях, ссорятся и даже дерутся. Фокус рассказывает о десяти рисковых законопроектах нынешней парламентской сессии.

Законопроект №1: Сократить нардепов

Президент Владимир Зеленский хочет уменьшить количество нардепов с 450 до 300 и внести в Конституцию положение о том, что выборы в Раду будут проходить только по партийным спискам. Он по этому поводу записал видео, в котором сообщил, что инициативу должны поддержать все фракции, потому что этого хотят украинцы. Соответствующий законопроект президент подал в парламент, профильный комитет его одобрил.

Чтобы количество нардепов сократить до 300, нужно 300 голосов за, так как речь идет о внесении изменений в Конституцию. Но даже в рядах СН поддержать инициативу готовы не все. Причина в том, что чем меньше депутатских мест будет, тем меньше шансов пройти в Раду нового созыва. Кроме того, глава государства хочет пропорциональную систему выборов, но, поскольку половина нынешних нардепов выбрана по мажоритарным округам, им эта идея не нравится.

Законопроект №2: Легализация оружия

В случае принятия этого закона владельцами короткоствольного огнестрельного оружия смогут стать граждане от 28 лет, у которых нет медицинских противопоказаний, судимости и административных правонарушений по некоторым статьям в течение последнего года и которые не менее пяти лет законно владели другим гражданским огнестрельным оружием. Законопроект предполагает, что разрешение на оружие будет выдавать МВД. Для этого ведомство создаст специальный Реестр владельцев оружия.

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Год назад президент высказался против легализации оружия, заявив, что в воюющей стране принимать такое решение преждевременно. Такую же позицию разделяет Дмитрий Разумков, глава ВР, утверждая, что украинское общество к этому не готово. Антон Геращенко, замминистра внутренних дел, предлагает обсудить этот вопрос на референдуме.

Тем временем профильный комитет ВР одобрил законопроект и рекомендовал Раде его принять, но политологи считают, что перспектив у него мало.

"Нардепы скорее легализируют медицинский каннабис, чем короткоствольное оружие, — считает политтехнолог Олег Постернак. — Вспомните эпизоды с харьковским стрелком, захватом киевского моста Метро. Если депутаты проанализируют криминальную сводку за месяц по всем регионам Украины, то желание легализовать оружие пропадет".

Законопроект №3: О медиа

После громкого закрытия трех украинских телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, депутатом "Оппозиционной платформы — За жизнь", в Верховной Раде вспомнили о не менее скандальном законе о медиа: 4 февраля он появился в повестке дня парламента.

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По словам Александра Ткаченко, министра культуры и автора законопроекта, если бы его приняли раньше, удалось бы избежать неудобной ситуации с "каналами Медведчука". Ведь в документе есть четкий алгоритм действий, которые должны выполнять власти в отношении СМИ, занимающихся пропагандой.

У профессионального сообщества к законопроекту по-прежнему много претензий. Одна из главных — неограниченные полномочия Нацсовета по вопросам телерадиовещания. Его представители смогут своим решением блокировать сайты, отменять регистрацию телеканалов и радио без решения суда, вводить санкции. Против документа в прошлом году выступил Национальный союз журналистов Украины, требуя снять его с рассмотрения. Эксперты говорят, что закон с большой вероятностью примут, но в отредактированной версии.

Законопроект №4: Амнистия капиталов

Украинцам предложат заполнить "нулевую декларацию" — в которой показать все свои незадекларированные ранее доходы, и таким образом легализовать их, заплатив небольшой процент от суммы (обсуждается ставка в районе 5%). Глава партии СН Александр Корниенко говорит, что закон поможет привлечь в экономику средства, которые сейчас лежат в сейфах и "под матрасами", чтобы люди могли начать работать в бизнесе с чистого листа и добросовестно платить налоги.

Эксперты считают, что закон целесообразно принимать вместе с масштабной налоговой реформой, но как раз о нее ломаются все копья парламентариев. Завершить налоговую реформу СН обещает к концу текущего года.

Законопроект №5: Медицинский каннабис

Депутаты от фракции "Голос" предлагают урегулировать оборот конопли для использования в медицинской практике и научных исследованиях. Это поможет лечить тяжелобольных пациентов: онкобольных, военных с ПТСР, пациентов с эпилепсией, болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом, псориазом, депрессивными и тревожными расстройствами.

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Среди нардепов на этот счет серьезные разногласия. Одни утверждают, что медицинский каннабис нужно легализировать, но при этом жестко контролировать его использование. Другие поддерживают коллегу Даниила Гетманцева, считающего, что из-за несовершенства правопорядка в случае легализации каннабиса Украина превратится в страну наркоманов.

Пока идут споры, СН зарегистрировала три альтернативных законопроекта. В ближайшее время эксперты должны согласовать с депутатами один проект, который учтёт все нюансы.

Законопроект №6: Реформа Конституционного суда

Поводом для трансформации Конституционного суда (КС) стало резонансное решение его судей осенью 2020 года о сокращении полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. С тех пор на рассмотрении профильного комитета ВР находятся несколько законопроектов.

Ключевой из них составлен рабочей группой по урегулированию конституционного кризиса. Депутаты предлагают увеличить кворум судей с 10 до 12, разрешить влиять на повестку дня не только председателю КС, но и судьям. Документ ждет заключения Венецианской комиссии.

По словам эксперта по конституционному праву Богдана Богдаренко, общего понимания, что делать с Конституционным судом, у депутатов Верховной Рады нет. Поэтому ближайшие политические баталии будут разворачиваться не вокруг законопроектов, а вокруг конкурса на вакантные должности в КС по квоте парламента. Среди претендентов на кресла судей нардепы Ольга Совгиря (CH), Ольга Боднар-Петровская ("Батькивщина"), Юрий Павленко (ОПЗЖ), Дмитрий Журавлев ("Довира"), Николай Сирый (ЕС).

Законопроект №7: Языковые законопроекты

Группы депутатов монобольшинства подали два законопроекта, которые касаются внесения изменений в закон о языке. Первые, во главе с парламентарием Максимом Бужанским, предлагают отменить штрафы за несоблюдение закона о языке в сфере обслуживания, который вступил в силу в этом году. Вторые, под руководством депутатов Никиты Потураева и Евгении Кравчук, предлагают отсрочить введение штрафов на полтора года, чтобы облегчить условия бизнесу во время коронавирусной пандемии.

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Активисты сообщества "Мова об’єднує" потребовали от Зеленского остановить провокации "слуг" и оставить в покое закон о языке. По словам экспертов, документ внесен для галочки. После противостояния с закрытием телеканалов отдельные нардепы хотят показать своим избирателям, что они о них помнят и борются за их интересы. Петр Олещук, политолог, сомневается, что подобные инициативы получат массовую поддержку фракции СН: в Верховной Раде они наберут не больше 100 голосов, зато перессорят депутатов монобольшинства.

Законопроект №8: О локализации производства

Локализация производства вводит требование о наличии местной составляющей в публичных закупках, то есть хотя бы часть товаров должна быть произведена в Украине. Например, покупать пожарные машины не в Австрии, а у Прилукского завода противопожарной техники "Пожмашина".

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Закон о локализации, по словам ряда экспертов, противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и Соглашению ВТО о госзакупках, что может существенно ударить по инвестиционной привлекательности Украины. Кроме того, против инициативы глава государства.

"Пока есть твердая позиция президента касательно недопустимости норм, выписанных в законопроекте о локализации, вероятнее всего, их не примут", — говорит Фокусу Олег Постернак.

В СН другая позиция. Евгения Кравчук, замглавы фракции, отмечает, что политика локализации применяется во всех развитых странах, в том числе в ЕС. Поэтому Украина имеет на это право и должна это право защищать в переговорах с партнерами. Профильный комитет парламента поддержал законопроект о локализации и рекомендовал его принять.

Законопроект №9: Сексизм не пройдет

Депутаты от СН в январе 2021-го зарегистрировали два законопроекта против сексизма. Первый предлагает законодательное определение сексизма. Второй — изменить Кодекс об административных правонарушениях, приравняв проявление сексизма к мелкому хулиганству. Нарушителей хотят наказывать штрафами от 1700 до 3400 грн, общественными работами от 30 до 40 часов или административным арестом до семи суток. За повторное нарушение предлагают ввести штраф до 6800 грн, общественные работы от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток. Но, судя по многочисленным сексистским скандалам, в ВР этого созыва далеких от правил приличия нардепов все еще предостаточно. Вероятно, именно их будет сложнее всего убедить ввести ответственность за проявление сексизма.

Законопроект №10: Эвтаназия

В январе 2021 года Руслан Стефанчук, вице-спикер ВР, вместе с коллегами-юристами представил Концепцию обновления Гражданского кодекса. В одном из параграфов авторы предлагают пересмотреть политику страны в отношении эвтаназии и ассистированного суицида (возможности тяжелобольного человека отказаться от жизнеподдерживающего лечения) и внести соответствующие изменения также в Уголовный кодекс. По словам Евгении Кравчук, замглавы фракции СН, в президентской политсиле серьезных обсуждений этой темы не было. Ранее легализовать эвтаназию нардепы пытались трижды, начиная с 2008 года, — безрезультатно.