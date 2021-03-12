Нормандский саммит может состояться в апреле, – Кравчук

Над организацией саммита, рассказал глава украинской делегации в ТКГ, работают советники стран-участниц.

Саммит в нормандском формате может быть проведен в апреле.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, в настоящее время над его организацией работают советники глав стран-участниц.

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак (Андрей Ермак – глава Офиса президента, – ред.), Дмитрий Козак – советник Путина и другие. Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то, видимо, на апрель", – заявил Кравчук.

Он также уточнил, что пока нельзя однозначно утверждать, что такая встреча состоится.

"Предсказать позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", – добавил он.

Отметим, недавно глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Франция, Германия и Украина разработали план восстановления мира на Донбассе. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права, а его рассмотрение состоится на ближайшей встрече "нормандской четверки". Предлагаемый германской и французской сторонами новый план по Донбассу будет презентован до конца марта – "в ближайшие две-три недели". Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах включения Соединенных Штатов в переговоры урегулирования конфликта Украины с Россией. По словам президента, в "Нормандском формате" сейчас фиксируется стагнация из-за нежелания России делать шаги по урегулированию конфликта. Поэтому он озвучил альтернативный выход из ситуации.