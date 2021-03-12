Нормандський саміт може відбутися у квітні, — Кравчук

Над організацією саміту, розповів голова української делегації в ТКГ, працюють радники країн-учасниць.

Саміт у нормандському форматі може бути проведено у квітні.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами, наразі над його організацією працюють радники голів країн-учасниць.

"Зараз йде велика робота на рівні політичних радників, де бере участь Єрмак (Андрій Єрмак — голова Офісу президента, — ред.), Дмитро Козак — радник Путіна та інші. Вони і вирішують це питання зустрічі на вищому рівні. Планується десь, мабуть, на квітень", — заявив Кравчук.

Він також уточнив, що поки не можна однозначно стверджувати, що така зустріч відбудеться.

"Передбачити позицію Росії дуже важко. Вона змінюється буквально щодня", — додав він.

Зазначимо, що недавно голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Франція, Німеччина та Україна розробили план відновлення миру на Донбасі. За його словами, план відповідає "духу Мінська" і нормам міжнародного права, а його розгляд відбудеться на найближчій зустрічі "нормандської четвірки". Пропонований німецькою та французькою сторонами новий план щодо Донбасу буде презентовано до кінця березня — "у найближчі два-три тижні". Про це заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про перспективи включення Сполучених Штатів у переговори врегулювання конфлікту України з Росією. За словами президента, у "нормандському форматі" наразі фіксується стагнація через небажання Росії робити кроки з врегулювання конфлікту. Тому він озвучив альтернативний вихід із ситуації.