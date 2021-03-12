Совет ЕС продлил санкции против России за вторжение в Украину еще на пол года

В списке продолжают находиться 177 физических и 48 юридических лиц, ответственных за агрессию в Украине.

Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины на 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Совет принял решение продлить санкции, направленные на людей, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев, до 15 сентября 2021 года", — идется в решении.

Сообщается, что санкции введены против 177 физических и 48 юридических лиц. Все попавшие под действие санкции:

Не имеют права пересекать границу со странами ЕС.

У них заморожены активы в финансовых учреждениях ЕС,

Им запрещается передавать средства и другие экономические ресурсы в распоряжение людей или субъектов хозяйствования, которые находятся под санкциями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере отреагировал на продление действия санкций:

"Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия должна отказаться от агрессивной политики по отношению к нашему государству".

Напомним, Совет ЕС ввел санкции против России 17 марта 2014 года за агрессию в Украине. С тех пор они продлеваются каждые 6 месяцев.

2 марта Соединенные Штаты ввели санкции против России за отравление Алексея Навального. Ограничения коснулись 7 высокопоставленных чиновников и 14 организаций РФ. Такие же санкции ввели и в Евросоюзе.