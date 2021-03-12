Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за вторгнення в Україну ще на пів року

У списку продовжують перебувати 177 фізичних та 48 юридичних осіб, відповідальних за агресію в Україні.

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України на 6 місяців. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"Рада прийняла рішення продовжити санкції, спрямовані на людей, відповідальних за підрив або загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 6 місяців, до 15 вересня 2021 року", — йдеться в рішенні.

Повідомляється, що санкції введені проти 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Всі ті, хто потрапили під дію санкції:

Не мають права перетинати кордон з країнами ЄС.

У них заморожені активи у фінансових установах ЄС,

Їм забороняється передавати кошти та інші економічні ресурси в розпорядження людей або суб'єктів господарювання, які перебувають під санкціями.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Твіттері відреагував на продовження дії санкцій:

"Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Санкції ЄС повинні залишатися в силі до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Росія повинна відмовитися від агресивної політики стосовно нашої держави".

Нагадаємо, Рада ЄС ввела санкції проти Росії 17 березня 2014 року за агресію в Україні. Відтоді вони продовжуються кожні 6 місяців.

2 березня Сполучені Штати ввели санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального. Обмеження торкнулися 7 високопоставлених чиновників і 14 організацій РФ. Такі самі санкції ввели і в Євросоюзі.