Зеленского будут просить идти на второй президентский срок, – Арахамия (видео)

Окончательный ответ, по мнению главы фракции, будет зависеть от самого главы государства. А глава партии Корниенко считает это "спекуляциями".

Члены политсилы "Слуга народа" намерены просить президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа", глава политсовета одноименной партии Давид Арахамия на брифинге после съезда партии в субботу, 13 марта.

"Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит – это уже его личное решение", – сказал Арахамия.

При этом глава партии Александр Корниенко, который тоже принимал участие в брифинге, заявил, что только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о возможном втором сроке.

Смотрите ролик с 4:20:50

"Можно эти спекуляции (о том, будет ли Зеленский баллотироваться, – ред.) проводить бесконечно, но есть только один человек в этом мире, который точно даст ответ на этот вопрос – это Владимир Александрович Зеленский. Придет время, и он каждому украинцу даст на это ответ".

Отметим, ранее народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на праздновании своего дня рождения якобы заявил своему ближайшему окружению, что намерен идти на второй президентский срок. Источник из Офиса президента сообщил, что заявление исключенного из фракции "Слуга народа" Гео Лероса о том, что Зеленский во время празднования своего дня рождения якобы сказал, что пойдет на второй президентский срок, не соответствует действительности.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский будет решать, идти или не идти на второй президентский срок после завершения первой каденции.