Зеленського проситимуть йти на другий президентський термін, — Арахамія (відео)

Остаточна відповідь, на думку глави фракції, буде залежати від самого глави держави. А глава партії Корнієнко вважає це "спекуляціями".

Члени політсили "Слуга народу" мають намір просити президента Володимира Зеленського балотуватися на другий термін.

Про це заявив лідер фракції "Слуга народу", глава політради однойменної партії Давид Арахамія на брифінгу після зʼїзду партії в суботу, 13 березня.

"Ми будемо просити його йти на другий термін. А як він вирішить — це вже його особисте рішення", — сказав Арахамія.

При цьому глава партії Олександр Корнієнко, який теж брав участь у брифінгу, заявив, що тільки сам Зеленський може дати відповідь на питання про можливий другий термін.

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"Можна ці спекуляції (про те, чи буде Зеленський балотуватися, — ред.) Проводити нескінченно, але є тільки одна людина в цьому світі, який точно дасть відповідь на це питання — це Володимир Олександрович Зеленський. Прийде час, і він кожному українцю дасть на це відповідь".

Зазначимо, раніше народний депутат України Гео Лерос заявив, що президент України Володимир Зеленський на святкуванні свого дня народження нібито заявив своєму найближчому оточенню, що має намір йти на другий президентський термін. Джерело з Офісу президента повідомило, що заява виключеного з фракції "Слуга народу" Гео Лероса про те, що Зеленський під час святкування свого дня народження нібито сказав, що піде на другий президентський термін, не відповідає дійсності.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський буде вирішувати, йти чи не йти на другий президентський термін після завершення першої каденції.