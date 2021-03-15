Разумков: "Не уверен, что получится наказать голосовавших за Харьковские соглашения"

Глава ВРУ считает, что к ответственности можно привлечь тех, кто инициировал и готовил Харьковские соглашения.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласовательного совещания в парламенте, которое состоялось 15 марта, поделился сомнениями касательно того, что народных депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений в апреле 2010 года, получится привлечь к ответственности.

"Я хорошо помню Конституцию, статья 80 говорит о том, что, к счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои действия при голосовании в стенах Верховной Рады. Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность… Поэтому я не уверен, что в полном объеме та идея, которая была озвучена, может быть реализована. Но, посмотрим: суд есть суд", — отметил Разумков.

Впрочем, по словам главы ВРУ, понести ответственность за принятие Харьковских соглашений могут те люди, которые занимались подготовкой соответствующих переговоров и документов.

"Те, кто были привлечены к этому процессу, действительно могут понести наказание, если они действовали не в интересах Украины, тем более, если они действовали в интересах другого государства", — сказал Разумков.

Отметим, ст. 80 Конституции Украины гласит о том, что парламентарии не несут ответственности за результаты голосований или выступления в стенах ВРУ и ее органах. Исключением могут стать лишь оскорбления или клевета.

Харьковские соглашения — это договор между РФ и Украиной, который разрешил Черноморскому флоту РФ пребывание на территории Украины. Их подписали в апреле 2010 года в Харькове тогдашние президенты России Дмитрий Медведев и Украины Виктор Янукович.

Напомним, ранее СМИ писали, что подготовкой Харьковских соглашений, за проверку обстоятельств ратификации которых возьмется СБУ, якобы занимался Руслан Демченко, который на сегодняшний день работает первым заместителем секретаря СНБО.

Отметим, по итогам заседания СНБО, которое состоялось 11 марта, было принято решение поручить СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Среди 236 проголосовавших за ратификацию этого документа оказались, в том числе: Владимир Литвин, Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Андрей Деркач и Олег Царьов.

12 марта в СБУ официально заявили, что начали досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах.