Разумков: "Не впевнений, що вдасться покарати тих, хто голосував за Харківські угоди"

Глава ВРУ вважає, що до відповідальності можна притягнути тих, хто ініціював і готував Харківські угоди.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної наради в парламенті, яка відбулася 15 березня, поділився сумнівами щодо того, що народних депутатів, які голосували за ратифікацію Харківських угод у квітні 2010 року, вдасться притягнути до відповідальності.

"Я добре пам'ятаю Конституцію, стаття 80 говорить про те, що, на щастя чи на жаль, народні депутати не несуть відповідальність за свої дії під час голосування в стінах Верховної Ради. Навіть сьогодні, коли знята депутатська недоторканність... Тому я не впевнений, що в повному обсязі та ідея, яка була озвучена, може бути реалізована. Але, подивимося: суд є суд", — зазначив Разумков.

Утім, за словами глави ВРУ, понести відповідальність за ухвалення Харківських угод можуть ті люди, які займалися підготовкою відповідних переговорів і документів.

"Ті, хто були залучені до цього процесу, дійсно можуть понести покарання, якщо вони діяли не в інтересах України, тим більше, якщо вони діяли в інтересах іншої держави", — сказав Разумков.

Зазначимо, ст. 80 Конституції України говорить про те, що парламентарії не несуть відповідальності за результати голосувань або виступи в стінах ВРУ та її органах. Винятком можуть стати лише образи чи наклеп.

Харківські угоди — це договір між РФ і Україною, який дозволив Чорноморському флоту РФ перебувати на території України. Їх підписали у квітні 2010 року в Харкові тодішні президенти Росії Дмитро Медведєв та України Віктор Янукович.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що підготовкою Харківських угод, за перевірку обставин ратифікації яких візьметься СБУ, нібито займався Руслан Демченко, який на сьогоднішній день працює першим заступником секретаря РНБО.

Зазначимо, за підсумками засідання РНБО, яке відбулося 11 березня, було ухвалене рішення доручити СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод. Серед 236 тих, хто проголосував за ратифікацію цього документа опинилися, зокрема: Володимир Литвин, Рінат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутиннік, Микола Злочевський, Андрій Деркач та Олег Царьов.

12 березня в СБУ офіційно заявила, що почала досудове розслідування щодо посадових осіб органів державної влади за фактом скоєння державної зради в 2008-2010 роках.