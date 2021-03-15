Первая антикоронавирусная прививка снижает вероятность заражения на 76%, – Зеленский

Только после второй дозы вакцины, отметил президент, создается полная защита от COVID-19.

Первая антикоронавирусная прививка снижает вероятность заражения на 76%, поэтому шансы на заражение остаются.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нужно объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что необходимо регулярно разъяснять людям вопросы, связанные с прохождением вакцинации.

В рамках совещания в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаях, а тяжелых случаев пока не зафиксировано.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19.

По его словам, если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас – почти половина: 2212 из 4 694.Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 – наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

Отметим, кампания вакцинации в Украине продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы сохранятся, почти 40% доз вакцины CoviShield могут не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.

Ранее сообщалось, что Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства. По словам представителя Минздрава, если какая-либо страна будет при пересечении границы требовать международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, то привитые украинцы смогут получить такую справку бесплатно и онлайн, "в два клика".