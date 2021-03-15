Перше антикоронавірусне щеплення знижує ймовірність зараження на 76%, — Зеленський

Тільки після другої дози вакцини, зазначив президент, створюється повний захист від COVID-19.

Перше антикоронавірусне щеплення знижує ймовірність зараження на 76%, тому шанси на зараження залишаються.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді з питань запобігання поширенню COVID-19, повідомляє прес-служба голови держави.

"Потрібно пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тому шанси на зараження все одно залишаються. І тільки після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не повинні забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже йде", — підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що необхідно регулярно роз'яснювати людям питання, пов'язані з проходженням вакцинації.

У межах наради в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що побічні ефекти проявляються тільки в 0,8% випадках, а важких випадків поки не зафіксовано.

Зі свого боку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проінформував, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими COVID-19.

За його словами, якщо на позаминулому тижні була заповнена третина місць, то зараз — майже половина: 2212 з 4 694. Задіяних апаратів ШВЛ сьогодні 1072 — найбільша кількість з початку пандемії в Україні.

Зазначимо, кампанія вакцинації в Україні просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи збережуться, майже 40% доз вакцини CoviShield можуть не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.

Раніше повідомлялося, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи у межах міжнародного законодавства. За словами представника МОЗ, якщо будь-яка країна буде при перетині кордону вимагати міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, то щеплені українці зможуть отримати таку довідку безкоштовно і онлайн, "в два кліки".