Генпродюсер 112 канала снимается с довыборов в Раду из-за коронавируса у родителей

По его словам, у родителей COVID-19 протекает в очень тяжелой форме, поэтому он вынужден покинуть политическую борьбу.

Руководитель "Молодежного крыла ОПЗЖ" и генеральный продюсер 112 Украина опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке, в котором он объяснил причину прекращения своего участия в довыборах на 50 округе на Донбассе.

Причиной стал коронавирус у его родителей. По словам Марчевского, у его мамы и папы болезнь протекает в очень тяжелой форме из-за ряда хронических заболеваний.

"Как сын, я сегодня должен быть рядом с мамой и папой, их здоровье сейчас важнее политической борьбы. Как мужчина — я не имею права эту политическую борьбу продолжать "на расстоянии", это не честно по отношению к людям", — пишет Марчевский.

К своей публикации уже бывший кандидат в нардепы прикрепил фотографию своего заявления в ЦИК, в котором он сообщил об отказе баллотирования. Артем Марчевский баллотировался от партии "ОПЗЖ".

[ + – ] Заявление генерального продюсера Фото: Facebook / Андрей Марчевский

Выборы в 50 избирательном округе проходят из-за победы Руслана Требушкина, на выборах мэра. Из-за этого он сложил свой мандат, и на его место объявлены довыборы. В состав округа входит Доброполье, Белозерское, Мирноград и Покровск. В округе зарегистрировано более 150 тысяч избирателей.

Без Марчевского за победу на довыборах поборется волонтер и детский кардиолог Юлия Кузьменко и кандидат от "Слуги народа" Андрей Бондаренко.

Напомним, 15 февраля "Евросолидарность" выдвинула Юлию Кузьменко на довыборы.

В другом округе в Ивано-Франковской области №87 от партии "Слуга народа" выдвинули Василия Вирастюка. На том же округе от партии 5 президента выдвинута ветеран АТО Маруся Зверобой.