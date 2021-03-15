Генпродюсер 112 каналу знімається з довиборів до Ради через коронавірус у батьків

За його словами, у батьків COVID-19 протікає в дуже важкій формі, тому він змушений покинути політичну боротьбу.

Керівник "Молодіжного крила ОПЗЖ" і генеральний продюсер 112 Україна опублікував пост на своїй сторінці у Фейсбуці, у якому він пояснив причину припинення своєї участі в довиборах на 50 окрузі на Донбасі.

Причиною став коронавірус у його батьків. За словами Марчевського, у його мами і тата хвороба протікає в дуже важкій формі через низку хронічних захворювань.

"Як син, я сьогодні повинен бути поруч з мамою і татом, їхнє здоров'я зараз важливіше за політичну боротьбу. Як чоловік — я не маю права цю політичну боротьбу продовжувати "на відстані", це не чесно по відношенню до людей", — пише Марчевський.

До своєї публікації вже колишній кандидат у нардепи прикріпив фотографію своєї заяви в ЦВК, у якій він повідомив про відмову балотування. Артем Марчевський балотувався від партії "ОПЗЖ".

[ + – ] Заява генерального продюсера Фото: Facebook / Андрій Марчевський

Вибори в 50 виборчому окрузі проходять через перемогу Руслана Требушкіна на виборах мера. Через це він склав свій мандат, і на його місце оголошені довибори. До складу округу входять Добропілля, Білозерське, Мирноград і Покровськ. В окрузі зареєстровано понад 150 тисяч виборців.

Без Марчевського за перемогу на довиборах побореться волонтер і дитячий кардіолог Юлія Кузьменко і кандидат від "Слуги народу" Андрій Бондаренко.

Нагадаємо, що 15 лютого "Євросолідарність" висунула Юлію Кузьменко на довибори.

В іншому окрузі в Івано-Франківській області №87 від партії "Слуга народу" висунули Василя Вірастюка. На тому ж окрузі від партії 5 президента висунута ветеран АТО Маруся Звіробій.