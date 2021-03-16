Минюст обжаловал в суде отмену новой редакции правописания

В Министерстве не согласны с судебным решением от 28 января и приводят свои контраргументы

Министерство юстиции Украины подало апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева о признании недействительным постановления Кабмина, которым была введена новая редакция правописания.

Как напоминает в Facebook пресс-служба министерства, 28 января 2021 года ОАСК отменил постановление Кабмина, которым в мае 2019-го была утверждена новая редакция украинского правописания. Суд обосновал свое решение тем, что правительство, принимая данное постановление, действовало вне пределов собственных полномочий.

Минюст не согласен с подобной оценкой судебного органа власти, настаивая на том, что у Кабмина есть полномочия по проведению государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях.

Также, по мнению ведомства, истцы в данном деле не привели доказательств того, что этим постановлением были нарушены их собственные права, интересы и свободы.

[ + – ] Сообщение Минюста

Напомним, 28 января Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил постановление Кабинета министров 2019 года, которое ввело в действие новую редакцию правил украинского правописания.

Решение принято по иску адвоката Ростислава Кравца.

"Я подал иск из-за нарушения процедуры принятия нового правописания. Минюст соглашался, что Кабмин не имел права принимать это решение. Не было предварительного обсуждения с общественностью, проект правописания не был опубликован, не прошел все процедуры. Я считаю, что такое коверкание украинского языка недопустимо и негативно влияет на развитие языка", – пояснил он.

29 января в Нацкомиссии по стандартам государственного языка выразили обеспокоенность отменой судом новой редакции украинского правописания.

В заявлении, опубликованном на сайте Кабмина, говорится, что заблаговременные действия, обращения и призывы могут вывести общество за пределы правового поля.

"Несмотря на широкий резонанс из-за решения суда, Нацкомиссия, как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом обращает внимание, что на сегодня нет полного текста решения суда, которое может быть предметом конструктивного обсуждения", – заявили в ведомстве.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что новое украинское правописание будет в силе до ВНО-2021. По его словам, решение ОАСК об отмене постановления Кабмина о новом правописании в ближайшее время не вступит в законную силу, так как министерство обжалует его.

Фокус рассказывал, что в новой редакции правописания было предложено много новаций. Например писать русские фамилии с окончанием -ой через -ий (Донской – Донський, Трубецкой — Трубецький).

Буквосочетание th в словах греческого происхождения разрешено передавать и буквой т, таким образом можно писать и "анафема", и "анатема"; и "міф", и "міт" и др.

В словах, заимствованных из греческого или латинского языка, допускается передача сочетания букв au через aв: "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна" и др.

Предложено вместе писать слова с частями-приставками анти-, віце-, екс-: "віцепрем’єр", "ексміністр".

В нормы правописания также включены феминитивы – слова женского рода, аналогичные понятиям мужского рода. Чаще всего они связаны с обозначением рода деятельности.

Над изменениями в правописании три года работали 25 языковедов.