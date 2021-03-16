Мін'юст оскаржив у суді скасування нової редакції правопису

У Міністерстві не згодні із судовим рішенням від 28 січня і наводять свої контраргументи

Міністерство юстиції України подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва про визнання недійсною постанови Кабміну, якою була введена нова редакція правопису.

Як нагадує у Facebook прес-служба міністерства, 28 січня 2021 року ОАСК скасував постанову Кабміну, якою в травні 2019-го було затверджено нову редакцію українського правопису. Суд обгрунтував своє рішення тим, що уряд, приймаючи цю постанову, діяв поза межами власних повноважень.

Мін'юст не згоден з такою оцінкою судового органу влади, наполягаючи на тому, що в Кабміну є повноваження з проведення державної політики у сфері розвитку та функціонування державної мови в усіх областях.

Також, на думку відомства, позивачі у цій справі не навели доказів того, що цією постановою були порушені їхні власні права, інтереси і свободи.

[ + – ] повідомлення Мін'юсту

Нагадаємо, що 28 січня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабінету міністрів 2019 року, яка ввела в дію нову редакцію правил українського правопису.

Рішення прийнято за позовом адвоката Ростислава Кравця.

"Я подав позов через порушення процедури прийняття нового правопису. Мін'юст погоджувався, що Кабмін не мав права приймати це рішення. Не було попереднього обговорення з громадськістю, проект правопису не був опублікований, не пройшов усі процедури. Я вважаю, що таке перекручування українського мови неприпустиме і негативно впливає на розвиток мови", — пояснив він.

29 січня в Нацкомісії зі стандартів державної мови висловили стурбованість скасуванням судом нової редакції українського правопису.

У заяві, опублікованій на сайті Кабміну, йдеться, що завчасні дії, звернення і заклики можуть вивести суспільство за межі правового поля.

"Незважаючи на широкий резонанс через рішення суду, Нацкомісія як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом звертає увагу, що на сьогодні немає повного тексту рішення суду, яке може бути предметом конструктивного обговорення", — заявили у відомстві.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що новий український правопис буде в силі до ЗНО-2021. За його словами, рішення ОАСК про скасування постанови Кабміну про новий правопис найближчим часом не вступить у законну силу, оскільки міністерство оскаржить його.

Фокус розповідав, що в новій редакції правопису було запропоновано багато новацій. Наприклад, писати російські прізвища із закінченням -ой через -ий (Донской — Донський, Трубецкой — Трубецький).

Буквосполучення th у словах грецького походження дозволено передавати і буквою т, таким чином можна писати і "анафема", і "анатема"; і "міф", і "міт" тощо.

У словах, запозичених з грецької чи латинської мови, допускається передача поєднання букв au через aв: "пауза" і "павза", "фауна" і "фавна" тощо.

Запропоновано разом писати слова з частинами-приставками анти-, віце-, екс-: "віцепрем'єр", "ексміністр".

У норми правопису також включені фемінітиви — слова жіночого роду, аналогічні поняттям чоловічого роду. Найчастіше вони пов'язані з позначенням роду діяльності.

Над змінами в правописі три роки працювали 25 мовознавців.