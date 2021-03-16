40% украинцев готовы участвовать в законных митингах, - соцопрос

Наиболее вескими поводами для протестов являются высокие цены на коммунальные услуги и на товары первой необходимости.

Результаты свежего соцопроса, проведенного "Центром Разумкова" с 5 по 9 марта, свидетельствуют о том, что около 40% украинцев готовы участвовать в санкционированных митингах и акциях для защиты своих прав и интересов. Так, 14% респондентов ответили, что "точно примут участие", а 25% — "скорее всего примут участие".

При этом 48% ответили, что не склонны выходить на акции и митинги (35% ответили "точно нет", 13% — "скорее всего нет").

В несанкционированных митингах и демонстрациях готовы участвовать 20% респондентов, не готовы — 67%.

Участвовать в страйках готовы 18% опрошенных, 79% — не готовы.

На вопрос "В каких случаях Вы могли бы принять участие в законных акциях протеста (митингах, демонстрациях, пикетированиях)?" респонденты чаще всего выбирали такие варианты:

в случае повышения тарифов на коммунальные услуги — 36%;

в случае значительного повышения цен на самое необходимое — 33%;

в случае невыплаты зарплат — 22,8%;

протест против преступности и беззакония — 20,8%;

из-за низкого уровня заработной платы — 20,6%;

в защиту прав людей, чьи права были нарушены — 14,6;

протест против сдачи властью национальных интересов в конфликте с Россией — 14,5%;

протест против произвола местных властей — 12,6%;

протест против массового сокращения рабочих мест на каком-то предприятии или в какой-либо отрасли — 11,9%;

протест против снятия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения — 11,8%;

протест против давления власти на участников АТО, добровольцев, патриотически настроенных граждан — 11,6%;

поддержка требования импичмента Президента Украины — 10,6%;

протест против изменения или свертывания курса Украины на европейскую интеграцию — 10,6%.

Другие варианты вескими поводами для участия в митингах назвали менее 10% респондентов. 29% опрошенных заявили, что "ни в коем случае" не выйдут на акции, а 10,8% затруднились с ответом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, результаты этого же соцопроса показали, что у каждого пятого украинца ухудшилось отношение к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку после того, как против него ввели санкции.

А недавний опрос группы "Рейтинг" показал, что в ВРУ могут пройти 7 партий.