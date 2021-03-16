40% украинцев готовы участвовать в законных митингах, - соцопрос
Наиболее вескими поводами для протестов являются высокие цены на коммунальные услуги и на товары первой необходимости.
Результаты свежего соцопроса, проведенного "Центром Разумкова" с 5 по 9 марта, свидетельствуют о том, что около 40% украинцев готовы участвовать в санкционированных митингах и акциях для защиты своих прав и интересов. Так, 14% респондентов ответили, что "точно примут участие", а 25% — "скорее всего примут участие".
При этом 48% ответили, что не склонны выходить на акции и митинги (35% ответили "точно нет", 13% — "скорее всего нет").
В несанкционированных митингах и демонстрациях готовы участвовать 20% респондентов, не готовы — 67%.
Участвовать в страйках готовы 18% опрошенных, 79% — не готовы.
На вопрос "В каких случаях Вы могли бы принять участие в законных акциях протеста (митингах, демонстрациях, пикетированиях)?" респонденты чаще всего выбирали такие варианты:
- в случае повышения тарифов на коммунальные услуги — 36%;
- в случае значительного повышения цен на самое необходимое — 33%;
- в случае невыплаты зарплат — 22,8%;
- протест против преступности и беззакония — 20,8%;
- из-за низкого уровня заработной платы — 20,6%;
- в защиту прав людей, чьи права были нарушены — 14,6;
- протест против сдачи властью национальных интересов в конфликте с Россией — 14,5%;
- протест против произвола местных властей — 12,6%;
- протест против массового сокращения рабочих мест на каком-то предприятии или в какой-либо отрасли — 11,9%;
- протест против снятия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения — 11,8%;
- протест против давления власти на участников АТО, добровольцев, патриотически настроенных граждан — 11,6%;
- поддержка требования импичмента Президента Украины — 10,6%;
- протест против изменения или свертывания курса Украины на европейскую интеграцию — 10,6%.
Другие варианты вескими поводами для участия в митингах назвали менее 10% респондентов. 29% опрошенных заявили, что "ни в коем случае" не выйдут на акции, а 10,8% затруднились с ответом.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Отметим, результаты этого же соцопроса показали, что у каждого пятого украинца ухудшилось отношение к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку после того, как против него ввели санкции.
А недавний опрос группы "Рейтинг" показал, что в ВРУ могут пройти 7 партий.