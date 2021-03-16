40% українців готові брати участь у законних мітингах, — соцопитування

Найбільш вагомими приводами для протестів є високі ціни на комунальні послуги і на товари першої необхідності.

Результати свіжого соцопитування, проведеного "Центром Разумкова" з 5 по 9 березня, свідчать про те, що майже 40% українців готові брати участь в санкціонованих мітингах та акціях для захисту своїх прав та інтересів. Так, 14% респондентів відповіли, що "точно візьмуть участь", а 25% — "швидше за все візьмуть участь".

При цьому 48% відповіли, що не схильні виходити на акції і мітинги (35% відповіли "точно ні", 13% — "швидше за все ні").

У несанкціонованих мітингах і демонстраціях готові взяти участь 20% респондентів, не готові — 67%.

Брати участь у страйках готові 18% опитаних, 79% — не готові.

На питання "У яких випадках Ви могли б взяти участь у законних акціях протесту (мітингах, демонстраціях, пікетуваннях)?" респонденти найчастіше вибирали такі варіанти:

у разі підвищення тарифів на комунальні послуги — 36%;

у разі значного підвищення цін на найнеобхідніше — 33%;

у разі невиплати зарплат — 22,8%;

протест проти злочинності та беззаконня — 20,8%;

через низький рівень заробітної плати — 20,6%;

на захист прав людей, чиї права були порушені — 14,6%;

протест проти здачі владою національних інтересів у конфлікті з Росією — 14,5%;

протест проти свавілля місцевої влади — 12,6%;

протест проти масового скорочення робочих місць на якомусь підприємстві або в якійсь галузі — 11,9%;

протест проти зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення — 11,8%;

протест проти тиску влади на учасників АТО, добровольців, патріотично налаштованих громадян — 11,6%;

підтримка вимоги імпічменту Президента України — 10,6%;

протест проти зміни або згортання курсу України на європейську інтеграцію — 10,6%.

Інші варіанти вагомими приводами для участі в мітингах назвали менше 10% респондентів. 29% опитаних заявили, що "в жодному разі" не вийдуть на акції, а 10,8% не змогли дати відповідь.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Зазначимо, результати цього ж соцопитування показали, що в кожного п'ятого українця погіршилося ставлення до нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука після того, як проти нього ввели санкції.

А нещодавнє опитування групи "Рейтинг" показав, що до ВРУ можуть пройти 7 партій.