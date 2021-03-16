У каждого пятого украинца ухудшилось отношение к Медведчуку после введения против него санкций

54% опрошенных поддерживают введение санкций против Медведчука, а 46% — за ограничения в отношении каналов "112", NewsOne и ZiK.

Результаты свежего соцопроса "Центра Разумкова", проведенного с 5 по 9 марта 2021 года, свидетельствуют о том, что более половины украинцев — 54% — поддерживают введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. В то же время не поддерживают такое решение 21% респондентов.

Примечательно, что среди тех, кто знал об этих санкциях до проведения опроса, их поддерживали 61%, а не поддерживали 23%.

45% респондентов ответили, что "хорошо знают" о санкциях против Медведчука, 41,5% — "что-то слышали об этом", а 13% — "впервые о них слышат".

63,5% опрошенных ответили, что их отношение к Медведчуку после этих санкций не поменялось, 20% — что оно ухудшилось, а 5% — что улучшилось. 51,5% респондентов сказали, что их отношение к Владимиру Зеленскому после введения этих санкций не изменилось, 21% — что оно улучшилось, а 17% — что ухудшилось.

Во время этого же опроса 46% заявили, что они поддерживают введение санкций против телеканалов "112", NewsOne и ZiK, которые принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку. Не поддерживают такое решение 31% опрошенных.

Среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса такое решение поддерживали 51% респондентов, а не поддерживали 33%.

52% респондентов ответили, что хорошо знают о санкциях в отношении телеканалов, 39% "что-то слышали об этом", а 9% — "впервые о них слышат".

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Напомним, 2 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций против соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, на базе которых работали телеканалы "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено.

20 февраля Владимир Зеленский по рекомендации СНБО ввел санкции против ряда компаний и физлиц, среди которых оказались и Виктор Медведук с его супругой Оксаной Марченко.

Медведчук в интервью, опубликованном в начале марта, заявил, что если в ближайшее время в Украине пройдут внеочередные президентские выборы, то следующим президентом могут избрать Петра Порошенко.