54% опитаних підтримують введення санкцій проти Медведчука, а 46% — за санкції щодо каналів "112", NewsOne і ZiK.

Результати свіжого соцопитування "Центру Разумкова", проведеного з 5 по 9 березня 2021 року, свідчать про те, що більше половини українців — 54% — підтримують введення президентом України Володимиром Зеленським санкцій щодо нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. У той же час не підтримують таке рішення 21% респондентів.

Примітно, що серед тих, хто знав про ці санкції до проведення опитування, їх підтримували 61%, а не підтримували 23%.

45% респондентів відповіли, що "добре знають" про санкції проти Медведчука, 41,5% — "щось чули про це", а 13% — "вперше про них чують".

63,5% опитаних відповіли, що їхнє ставлення до Медведчука після цих санкцій не змінилося, 20% — що воно погіршилося, а 5% — що поліпшилося. 51,5% респондентів сказали, що їхнє ставлення до Володимира Зеленського після введення цих санкцій не змінилося, 21% — що воно покращилося, а 17% — що погіршилося.

Під час цього ж опитування 46% заявили, що вони підтримують введення санкцій проти телеканалів "112", NewsOne і ZiK, які належать соратнику Медведчука Тарасу Козаку. Не підтримують таке рішення 31% опитаних.

Серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування, таке рішення підтримували 51% респондентів, а не підтримували 33%.

52% респондентів відповіли, що добре знають про санкції щодо телеканалів, 39% "щось чули про це", а 9% — "вперше про них чують".

[ + – ] У кожного п'ятого українця погіршилося ставлення до Медведчука після введення проти нього санкцій

Нагадаємо, що 2 лютого Зеленський підписав указ про введення санкцій проти соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, на базі яких працювали телеканали "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинено.

20 лютого Володимир Зеленський за рекомендацією РНБО ввела санкції проти ряду компаній і фізосіб, серед яких опинилися і Віктор Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

Медведчук в інтерв'ю, опублікованому на початку березня, заявив, що якщо найближчим часом в Україні пройдуть позачергові президентські вибори, то наступним президентом може бути вибраний Петро Порошенко.