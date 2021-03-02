Медведчук: "Если выборы пройдут в ближайший год - президентом станет Порошенко"

На вопрос "если ли шансы у кандидата от ОПЗЖ стать следующим президентом Украины" Медведчук ответил, что "шансы есть у всех" и "все относительно".

Нардеп и лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук в интервью изданию ВВС, опубликованному 2 марта 2021 года, предположил, что если в ближайшее время в Украине пройдут внеочередные президентские выборы, то следующим президентом могут избрать Петра Порошенко.

"Я считаю, что если досрочные президентские выборы состоятся в течение ближайших полгода-года, Порошенко станет президентом", — сказал Медведчук.

На просьбу аргументировать свою позицию нардеп ответил лаконично: "Я так думаю".

Вместе с тем Медведчук заявил, что он лично не проголосует за Порошенко на следующих выборах. А на вопрос журналиста есть ли у представителя партии ОПЗЖ шансы стать президентом в ближайшее время нардеп ответил следующее:

"Все будет зависеть от того, когда будут выборы. Шансы есть у всех: и у "Слуги народа", и у Тимошенко, и у Порошенко. И у нашего кандидата, который пойдет на выборы. Все в этом мире относительно", — сказал Медведчук.

Отметим, согласно результатам соцопроса, проведенного КМИС и центром "Социс" с 11 по 16 февраля, в четверку лидеров "президентского рейтинга" входят Владимир Зеленский (25,6% среди определившихся), Петр Порошенко (19,4%), Юлия Тимошенко (11,7%) и Юрий Бойко (11,1%). Этот же опрос показал, что если бы в потенциальном "втором туре" выборов встретились Зеленский и Порошенко, то с результатом 56,4% победил бы действующий президент Украины.

Напомним, 20 февраля Владимир Зеленский по рекомендации СНБО ввел санкции против ряда компаний и физлиц, среди которых оказались и Виктор Медведук с его супругой Оксаной Марченко.

2 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций против соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, на базе которых работали телеканалы "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено.