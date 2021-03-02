Медведчук: "Якщо вибори пройдуть у найближчий рік — президентом стане Порошенко"

На питання "чи є шанси в кандидата від ОПЗЖ стати наступним президентом України" Медведчук відповів, що "шанси є у всіх" і "все відносно".

Нардеп і лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук в інтерв'ю виданню ВВС, опублікованому 2 березня 2021 року припустив, що якщо найближчим часом в Україні пройдуть позачергові президентські вибори, то наступним президентом може бути вибраний Петро Порошенко.

"Я вважаю, що якщо дострокові президентські вибори відбудуться протягом найближчих півроку-року, Порошенко стане президентом", — сказав Медведчук.

На прохання аргументувати свою позицію нардеп відповів лаконічно: "Я так думаю".

Разом з тим Медведчук заявив, що він особисто не проголосує за Порошенка на наступних виборах. А на запитання журналіста, чи є в представника партії ОПЗЖ шанси стати президентом найближчим часом, нардеп відповів таке:

"Усе буде залежати від того, коли будуть вибори. Шанси є у всіх: і в "Слуги народу", і в Тимошенко, і в Порошенка. І в нашого кандидата, який піде на вибори. Усе в цьому світі відносне", — сказав Медведчук.

Зазначимо, що згідно з результатами соцопитування, проведеного КМІС і центром "Социс" з 11 по 16 лютого, у четвірку лідерів "президентського рейтингу" входять Володимир Зеленський (25,6% серед тих, хто визначився), Петро Порошенко (19,4%), Юлія Тимошенко ( 11,7%) і Юрій Бойко (11,1%). Це ж опитування показало, що якби в потенційному "другому турі" виборів зустрілися Зеленський і Порошенко, то з результатом 56,4% переміг би чинний президент України.

Нагадаємо: 20 лютого Володимир Зеленський за рекомендацією РНБО ввів санкції проти ряду компаній і фізосіб, серед яких опинилися і Віктор Медведук з його дружиною Оксаною Марченко.

2 лютого Зеленський підписав указ про введення санкцій проти соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, на базі яких працювали телеканали "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинено.