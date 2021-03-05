В украинский парламент могут пройти 7 партий, - опрос Рейтинга (инфографика)

Согласно соцопросу, тройка лидеров электоральных симпатий не поменялась. Ими остается "Слуга народа", "Евросолидаронсть" и "ОПЗЖ".

Социологическая группа "Рейтинг" проводили опрос об общественно-политических настроениях в украинском обществе. Об этом сообщает пресс-релиз компании.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись ближайшими выходными, то пройти в парламент могли бы такие партии (среди тех, кто определился и точно бы проголосовал):

Слуга народа — 19,5%;

Европейская солидарность — 14,7%;

ОПЗЖ — 14,3%;

Батькивщина — 12,3%.

[ + – ] Рейтинг партий Фото: Соцопрос "Рейтинга"

Пройти в Верховную Раду также имеют шансы три партии: "Сила и честь" (5,3%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5%), "Радикальная партия Олега Ляшко" (5%). Партия Мураева "Наши" тоже имеет шансы преодолеть барьер, их поддержка находится на уровне 4%.

Остальные партии набирают 3 или менее 3 процентов. Среди них партия "Голос" и "Партия Шария" с 3,1%.А также партия "За майбутнє" — 3%.

Фото: Соцопрос "Рейтинга"

Соцопрос проводился со 2 по 3 марта 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, согласно рейтингу партий от "Центра Разумкова" лидером является партия "Слуга народа". Согласно соцопросу группы "Рейтинг" за 3 февраля, первое место в рейтинге партий занимает ОПЗЖ, а партия "Слуга народа" занимает 2 место.

В опросе "Рейтинга" уровень поддержки Зеленского продолжает снижаться, но он остается лидером по уровню поддержки.