В український парламент можуть пройти 7 партій, — опитування Рейтингу (інфографіка)

Відповідно до соцопитування, трійка лідерів електоральних симпатій змінилася. Ними залишається "Слуга народу", "Євросолідарність" і "ОПЗЖ".

Соціологічна група "Рейтинг" проводили опитування про суспільно-політичні настрої в українському суспільстві. Про це повідомляє прес-реліз компанії.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчими вихідними, то пройти в парламент могли б такі партії (серед тих, хто визначився і точно б проголосував):

Слуга народу — 19,5%;

Європейська солідарність — 14,7%;

ОПЗЖ — 14,3%;

Батьківщина — 12,3%.

[ + – ] Рейтинг партій Фото: опитування рейтинга

Пройти до Верховної Ради також мають шанси три партії: "Сила і честь" (5,3%), "Українська стратегія Гройсмана" (5%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (5%). Партія Мураєва "Наші" теж має шанси подолати бар'єр, їхня підтримка на рівні 4%.

Решта партій набирають 3 або менше 3 відсотків. Серед них партія "Голос" і "Партія Шарія" з 3,1% .А також партія "За майбутнє" — 3%.

Фото: опитування рейтинга

Соцопитування проводилося з 2 по 3 березня 2021. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, що згідно з рейтингом партій від "Центру Разумкова" лідером є партія "Слуга народу". Згідно з соцопитуванням групи "Рейтинг" за 3 лютого, перше місце в рейтингу партій посідає ОПЗЖ, а партія "Слуга народу" посідає 2 місце.

В опитуванні "Рейтингу" рівень підтримки Зеленського продовжує знижуватися, але він залишається лідером за рівнем підтримки.