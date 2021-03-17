В "Слуге народа" нецензурную брань Арестовича назвали "свинством"

Представитель украинской делегации в ТКГ матерно ответил пользователю социальной сети

Поведение представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича – это "свинство".

Так прокомментировала нецензурную ругань Арестовича в адрес пользователя Василия Иванова, который под его публикацией об очередном заседании ТКГ, написанной не по-русски, попросил спикера Украины в ТКГ перейти на украинский язык, зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Громадське.

"Я считаю, то, что сделал Арестович – это недопустимо, свинство. Такое поведение только дискредитирует его как человека, который обязан доносить информацию о ходе переговоров. Руководству фракции стоит пригласить его на заседание, потому что к нему и раньше были вопросы", – сказала она.

По словам Кравчук, на должности, которую занимает Арестович, необходимо обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не затевать "языковые" скандалы.

Напомним, Арестович нецензурно выругался на пользователя Василия Иванова, который под его публикацией об очередном заседании ТКГ, написанной на по-русски, попросил спикера Украины в ТКГ перейти на украинский язык.

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Позже Алексей Арестович рассказал, зачем он нецензурно "послал" комментатора на своей странице в Facebook, который просил его делать публикации на украинском языке. Свою позицию он во вторник, 16 марта, опубликовал в соцсети.

"Вы чистые лицемеры. Вы же прекрасно понимаете, что послал я бота, подписанного "Василий Иванов", который пришёл на страницу "Олексія Арестовича", понятым ему языком. И не за украинский язык, который я ценю и с удовольствием им пользуюсь. А за лицемерие", – сказал представитель Украины в ТКГ.

После этого блогер удалил свой комментарий и комментарий Виктора Иванова.

Отметим, о том, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, заявил 10 марта глава ОП Андрей Ермак. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права, а его рассмотрение состоится на ближайшей встрече "нормандской четверки". Тогда же сообщалось, что стороны ожидают реакции на документ России.

В тот же день, Арестович рассказал, что этот план по Донбассу от Германии и Франции представят через "две-три недели".