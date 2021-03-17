У "Слузі народу" нецензурну лайку Арестовича назвали "свинством"

Представник української делегації в ТКГ нецерзурно відповів користувачеві соціальної мережі.

Поведінка представника української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича — це "свинство".

Так прокоментувала нецензурну лайку Арестовича на адресу користувача Василя Іванова, який під його публікацією про чергове засідання ТКГ, написаною російською, попросив спікера України в ТКГ перейти на українську мову, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Громадське.

"Я вважаю, те, що зробив Арестович — це неприпустимо, свинство. Така поведінка тільки дискредитує його як людину, яка зобов'язана доносити інформацію про хід переговорів. Керівництву фракції варто запросити його на засідання, тому що до нього й раніше були питання", — сказала вона.

За словами Кравчук, на посаді, яку обіймає Арестович, необхідно обговорювати, як росіяни блокують переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а не затівати "мовні" скандали.

Нагадаємо, Арестович нецензурно вилаявся на користувача Василя Іванова, який під його публікацією про чергове засідання ТКГ, написаної російською, попросив спікера України в ТКГ перейти на українську мову.

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Пізніше Олексій Арестович розповів, навіщо він нецензурно "послав" коментатора на своїй сторінці у Facebook, який просив його робити публікації українською мовою. Свою позицію він у вівторок, 16 березня, опублікував у соцмережі.

"Ви чисті лицеміри. Ви ж прекрасно розумієте, що послав я бота, підписаного "Василь Іванов", який прийшов на сторінку "Олексія Арестовича", зрозумілою йому мовою. І не за українську мову, яку я ціную та із задоволенням нею користуюся. А за лицемірство", — сказав представник України в ТКГ.

Після цього блогер видалив свій коментар і коментар Віктора Іванова.

Зазначимо, про те, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, заявив 10 березня голова ОП Андрій Єрмак. За його словами, план відповідає "духу Мінська" і нормам міжнародного права, а його розгляд відбудеться на найближчій зустрічі "нормандської четвірки". Тоді ж повідомлялося, що сторони очікують реакції на документ Росії.

Того ж дня, Арестович розповів, що цей план щодо Донбасу від Німеччини та Франції представлять через "два-три тижні".