"Вы чистые лицемеры": Арестович объяснил, почему "послал" пользователя в сети

Требования перейти на украинский язык, по его словам, является нарушением Конституции.

Блогер, военно-политический обозреватель и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, зачем он нецензурно "послал" комментатора на своей странице в Facebook, который просил его делать публикации на украинском языке. Свою позицию он во вторник, 16 марта, опубликовал в соцсети.

"Вы чистые лицемеры. Вы же прекрасно понимаете, что послал я бота, подписанного "Василий Иванов", который пришёл на страницу "Олексія Арестовича", понятым ему языком. И не за украинский язык, который я ценю и с удовольствием им пользуюсь. А за лицемерие", – сказал представитель Украины в ТКГ.

По его словам, требование пользователей говорить на украинском языке является требованием "нарушить Конституцию Украины (пункт 10)". Также он отметил, что не берет денег за работу в ТКГ и не является государственным служащим.

"Наоборот: я отнимаю деньги у своих троих детей, чтобы помогать государству на общественных началах. Деньги, время, силы. Если последует моя "отставка", произойдёт две вещи: у меня станет гораздо больше времени, сил, средств; у вас станет меньше информации по профильным темам", – написал Арестович.

Ранее сегодня Арестович нецензурно выругался на пользователя Василия Иванова, который под его публикацией об очередном заседании ТКГ, написанной на по-русски, попросил спикера Украины в ТКГ перейти на украинский язык.

Фото: Еспресо

Позже блогер удалил свой комментарий и комментарий Виктора Иванова.

Ранее Арестович рассказал о мирном плане по Донбассу от Германии и Франции.

"Этот план – это не что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в Нормандском и Минском форматах. Только это предложение уже французской и немецкой сторон, с небольшими правками с нашей стороны", — отметил Арестович.

По словам переговорщика, Франция с Германией представили некие "кластеры перемирия".

Отметим, о том, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе заявил глава ОП Андрей Ермак еще 10 марта. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права, а его рассмотрение состоится на ближайшей встрече "нормандской четверки". Тогда же сообщалось, что стороны ожидают реакции на документ России.

В тот же день, 10 марта, Арестович рассказал, что этот план по Донбассу от Германии и Франции представят через "две-три недели".

9 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" заявил, что продолжается подготовка к новой встрече в рамках "Нормандской четверки", однако, если этот саммит все же не состоится, он хочет встретиться с каждым из лидеров стран-участников, в том числе — и с Путиным.

В Кремле, комментируя заявление Зеленского, отметили, что к любой подобной встрече необходимо хорошо подготовиться, и "лучшей подготовкой является выполнение ранее достигнутых договоренностей".

В конце января 2021 года глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что Украина выполнила все условия для проведения очередного нормандского саммита с участием лидеров Германии, Франции и РФ. Однако российская сторона, по ее словам, своих обязательств на тот момент не выполнила.