"Ви чисті лицеміри": Арестович пояснив, чому "послав" користувача в мережі

Вимоги перейти на українську мову, за його словами, є порушенням Конституції.

Блогер, військово-політичний оглядач і спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, навіщо він нецензурно "послав" коментатора на своїй сторінці у Facebook, який просив його робити публікації українською мовою. Свою позицію він у вівторок, 16 березня, опублікував у соцмережі.

"Ви чисті лицеміри. Ви ж прекрасно розумієте, що послав я бота, підписаного "Василем Івановим", який прийшов на сторінку "Олексія Арестовича", зрозумілою йому мовою. І не за українську мову, яку я ціную та із задоволенням нею користуюся. А за лицемірство", — сказав представник України в ТКГ.

За його словами, вимога користувачів говорити українською мовою є вимогою "порушити Конституцію України (пункт 10)". Також він зазначив, що не бере грошей за роботу в ТКГ і не є державним службовцем.

"Навпаки: я забираю гроші у своїх трьох дітей, щоб допомагати державі на громадських засадах. Гроші, час, сили. Якщо піде моя "відставка", відбудеться дві речі: у мене стане набагато більше часу, сил, коштів; у вас стане менше інформації з профільних тем", — написав Арестович.

Раніше сьогодні Арестович нецензурно вилаявся на користувача Василя Іванова, який під його публікацією про чергове засідання ТКГ, написаної російською, попросив спікера України в ТКГ перейти на українську мову.

Фото: Еспресо

Пізніше блогер видалив свій коментар і коментар Віктора Іванова.

Раніше Арестович розповів про мирний план Донбасу від Німеччини і Франції.

"Цей план — це не що інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих у Нормандському та Мінських форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку", — зазначив Арестович.

За словами парламентеря, Франція з Німеччиною представили якісь "кластери перемир'я".

Зазначимо, про те, що Україна, Німеччина та Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі заявив глава ОП Андрій Єрмак ще 10 березня. За його словами, план відповідає "духу Мінська" та нормам міжнародного права, а його розгляд відбудеться на найближчій зустрічі "нормандської четвірки". Тоді ж повідомлялося, що сторони очікують реакції на документ Росії.

Того ж дня, 10 березня, Арестович розповів, що цей план щодо Донбасу від Німеччини і Франції представлять через "два-три тижні".

9 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" заявив, що триває підготовка до нової зустрічі в рамках "Нормандської четвірки", однак, якщо цей саміт все ж таки не відбудеться, він хоче зустрітися з кожним із лідерів країн-учасників, зокрема — і з Путіним.

У Кремлі, коментуючи заяву Зеленського, зазначили, що до будь-якої подібної зустрічі необхідно добре підготуватися, і "кращою підготовкою є виконання раніше досягнутих домовленостей".

Наприкінці січня 2021 року голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна виконала всі умови для проведення чергового нормандського саміту за участю лідерів Німеччини, Франції та РФ. Однак російська сторона, за її словами, своїх зобов'язань на той момент не виконала.