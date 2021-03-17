Минобороны потратило 600 млн гривен на непригодную систему управления, – Вihus.info

В проекте "Дзвин" нашли такое количество недостатков, что его внедрение может стать нецелесообразным

Министерство обороны Украины потратило 600 миллионов гривен на систему управления "Дзвин", однако та оказалась непригодной для использования.

Как информирует Вihus.info, ведомство заказало в 2016 году у фирмы "Эверест Лимитед" систему управления вооружёнными силами "Дзвин-АС". Система была призвана автоматизировать центр оперативного управления ВСУ.

Вначале в Минобороны сделали вывод, что "Эверест Лимитед" не готов к выполнению подобной работы, так как ранее подобное программное обеспечение не разрабатывал, однако в последствии контракт все же был подписан.

Работа над проектом продолжалась четыре года, вместе с этим увеличивалась и смета. Летом прошлого года (за несколько месяцев до согласованной сдачи проекта) Служба безопасности Украины инициировала финансовую проверку, а осенью 2020-го – комплексный аудит по всему проекту.

Согласно результатам аудита, софт, созданный компанией "Эверест Лимитед", не соответствует поставленной задаче, поэтому использование системы "Дзвин" нецелесообразно. Кроме того, закупка 12 комплексов ничем не обоснована, переплата бюджетных средств в размере 255 млн гривен могла оказаться излишней.

[ + – ] Расследование Вihus.info

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины объявило об открытии исследовательско-конструкторских работ по разработке легкого автомобиля повышенной проходимости. Исследовательские работы ведомство предлагает компаниям сделать за свой счет. Первый этап разработки планируют завершить в первой половине 2021 года.

Также мы писали, что Министерство обороны в паспортном бюджете на 2021 предусмотрело выделение средств для постройки корвета "Ada", который будет построен в Турции. Для строительства первого корвета выделили 3,788,506 млрд гривен, его поставка в Украину ожидается в следующих бюджетных кварталах.

Фокус сообщал, что Минобороны Украины впервые разработало бронежилет по стандартам НАТО.