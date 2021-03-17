Міноборони витратило 600 млн гривень на непридатну систему управління, — Вihus.info

У проекті "Дзвін" знайшли таку кількість недоліків, що його впровадження може стати недоцільним.

Міністерство оборони України витратило 600 мільйонів гривень на систему управління "Дзвін", однак та виявилася непридатною для використання.

Як інформує Вihus.info, відомство замовило в 2016 році у фірми "Еверест Лімітед" систему управління збройними силами "Дзвін-АС". Система була покликана автоматизувати центр оперативного управління ЗСУ.

Спочатку в Міноборони зробили висновок, що "Еверест Лімітед" не готовий до виконання подібної роботи, оскільки раніше подібне програмне забезпечення не розробляв, проте надалі контракт все ж був підписаний.

Робота над проектом тривала чотири роки, разом із цим збільшувався і кошторис. Влітку минулого року (за кілька місяців до узгодженого здавання проекту) Служба безпеки України ініціювала фінансову перевірку, а восени 2020-го — комплексний аудит всього проекту.

Згідно з результатами аудиту, софт, створений компанією "Еверест Лімітед", не відповідає поставленому завданню, тому використання системи "Дзвін" недоцільне. Крім того, закупівля 12 комплексів нічим не обґрунтована, переплата бюджетних коштів розміром 255 млн гривень могла виявитися зайвою.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України оголосило про відкриття дослідно-конструкторських робіт із розробки легкого автомобіля підвищеної прохідності. Дослідницькі роботи відомство пропонує компаніям зробити за свій рахунок. Перший етап розробки планують завершити в першій половині 2021 року.

Також ми писали, що Міністерство оборони в паспортному бюджеті на 2021 передбачило виділення коштів для будівництва корвета "Ada", який буде побудований в Туреччині. Для будівництва першого корвета виділили 3,788,506 млрд гривень, його поставка в Україну очікується в наступних бюджетних кварталах.

Фокус повідомляв, що Міноборони України вперше розробило бронежилет за стандартами НАТО.