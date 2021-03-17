Набсовет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Жмака

Отставку Владимира Жмака рассмотрят на заседании Кабмина.

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" единогласно поддержал отставку главы правления компании Владимира Жмака.

Об этом написал на своей странице в Facebook экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев.

"Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления "Укрзализныци". Утверждение решения ожидается на заседании Кабинета министров Украины", — написал он.

Кроме того, эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил информированный источник в отрасли.

Рязанцев также пишет, что, по его данным, и.о. главы "Укрзализныци" в случае отставки Жмака может вновь стать экс-и. о. главы правления Иван Юрик.

Отметим, 26 августа 2020 года Кабинет министров утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця". На должность главы железнодорожной компании претендовали тогда шесть человек, но наблюдательный совет "УЗ" практически единогласно проголосовал за назначение главой правления Владимира Жмака.

А в апреле 2020 года Кабинет министров уволил с должности и.о. главы правления "Укрзализныци" Марчека Желько, назначив новым временно исполняющим обязанности руководителя госкомпании Ивана Юрика.

Кстати, в марте 2021 года руководство "Укрзализныци" сообщило о росте экономических показателей.