Наглядова рада "Укрзалізниці" одноголосно підтримала відставку Жмака

Відставку Володимира Жмака розглянуть на засіданні Кабміну.

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" одноголосно підтримала відставку глави правління компанії Володимира Жмака.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook екс-директор із розвитку бізнесу УЗ Андрій Рязанцев.

"Наглядова рада одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці". Затвердження рішення очікується на засіданні Кабінету міністрів України", — написав він.

Крім того, цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердило інформоване джерело в галузі.

Рязанцев також пише, що, за його даними, в. о. голови "Укрзалізниці" в разі відставки Жмака може знову стати екс-в. о. голови правління Іван Юрик.

Зазначимо, 26 серпня 2020 року Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Володимира Жмака головою правління АТ "Укрзалізниця", який раніше обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль". На посаду глави залізничної компанії претендували тоді шість осіб, але наглядова рада "УЗ" практично одноголосно проголосувала за призначення головою правління Володимира Жмака.

А в квітні 2020 року Кабінет міністрів звільнив із посади в. о. голови правління "Укрзалізниці" Марчека Желько, призначивши новим тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника держкомпанії Івана Юрика.

До речі, у березні 2021 року керівництво "Укрзалізниці" повідомило про зростання економічних показників.