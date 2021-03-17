"Это – сетевой этикет". Арахамия заступился за матерящегося Арестовича (видео)

По словам главы фракции "Слуга народа", он также употребляет нецензурную лексику, общаясь в соцсетях

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал нецензурные высказывания советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича.

По его мнению, нет ничего страшного в том, что кто-то использует нецензурную лексику при общении в социальных сетях.

"Это – сетевой этикет. Я в своем Фейсбуке тоже могу матюкаться. Согласно ему ("сетевому этикету". – Ред.), если какой-то человек пришел и учит вас жизни или оскорбляет – вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Фейсбук, а не официальная страница. Не надо делать из этого информационные сенсации", – заявил Давид Арахамия.

Также нардеп ответил на замечание журналиста, что Алексей Арестович является "лицом государства".

"Какое лицо? Когда какой-то человек что-то хамит? Мне самому очень сложно сдерживаться в своем Фейсбук", – парировал Арахамия.

[ + – ] Комментарий Давида Арахамии

Напомним, Алексей Арестович нецензурно выругался на пользователя Василия Иванова, который под его публикацией об очередном заседании ТКГ, написанной на по-русски, попросил спикера Украины в ТКГ перейти на украинский язык. Позже блогер удалил свой комментарий и комментарий Виктора Иванова.

Позже Арестович рассказал, зачем он нецензурно "послал" комментатора на своей странице в Facebook, который просил его делать публикации на украинском языке.

"Вы чистые лицемеры. Вы же прекрасно понимаете, что послал я бота, подписанного "Василий Иванов", который пришёл на страницу "Олексія Арестовича", понятым ему языком. И не за украинский язык, который я ценю и с удовольствием им пользуюсь. А за лицемерие", – сказал представитель Украины в ТКГ.

Поведение представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича – это "свинство". Так прокомментировала нецензурную ругань Арестовича в адрес пользователя Василия Иванова заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Фокус сообщал о том, что 2 июля 2019 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

Также стало известно, что Мукачевский городской районный суд 9 марта текущего года впервые вынес судебное решение о ругани в Facebook. Решение суда было опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, женщина написала заявление на жителя Мукачево, в котором сказано, что будучи у себя дома, тот обозвал ее нецензурными словами в сети, а также угрожал расправой.

Был составлен админпротокол по статье 173 КУоАП Украины (мелкое хулиганство). Подозреваемый в админправонарушении свою вину признал, поэтому суд наложил на него минимальный штраф в размере 51 грн. Также мужчина заплатит 454 грн судебных издержек.