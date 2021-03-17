"Це — етикет у мережі". Арахамія заступився за Арестовича, який матюкався (відео)

За словами голови фракції "Слуга народу", він також вживає нецензурну лексику, спілкуючись в соціальних мережах.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував нецензурні висловлювання радника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича.

На його думку, немає нічого страшного в тому, що хтось використовує нецензурну лексику під час спілкування в соціальних мережах.

"Це — етикет у мережі. Я в своєму Фейсбуці теж можу матюкатися. Згідно з ним ("етикету в мережі" — ред.), якщо якась людина прийшла і вчить вас, як жити або ображає — ви можете відповісти як завгодно, тому що це ваш Фейсбук, а не офіційна сторінка. Не треба робити з цього інформаційні сенсації", — заявив Давид Арахамія.

Також нардеп відповів на зауваження журналіста, що Олексій Арестович є "обличчям держави".

"Яке обличчя? Коли якийсь чоловік щось грубіянить? Мені самому дуже складно стримуватися в своєму Фейсбуці", — парирував Арахамія.

[ + – ] Коментар Давида Арахамія

Нагадаємо, Олексій Арестович нецензурно вилаявся на користувача Василя Іванова, який під його публікацією про чергове засідання ТКГ, написаної російською, попросив спікера України в ТКГ перейти на українську мову. Пізніше блогер видалив свій коментар і коментар Віктора Іванова.

Пізніше Арестович розповів, навіщо він нецензурно "послав" коментатора на своїй сторінці в Facebook, який просив його робити публікації українською мовою.

"Ви чисті лицеміри. Ви ж прекрасно розумієте, що послав я бота, підписаного "Василь Іванов", який прийшов на сторінку "Олексія Арестовича", зрозумілою йому мовою. І не за українську мову, яку я ціную та із задоволенням нею користуюся. А за лицемірство", — сказав представник України в ТКГ.

Поведінка представника української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестович — це "свинство". Так прокоментувала нецензурну лайку Арестович на адресу користувача Василя Іванова заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Фокус повідомляв про те, що 2 липня 2019 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект "Про протидію лихослів'я" (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови).

Також стало відомо, що Мукачівський міський районний суд 9 березня поточного року вперше виніс судове рішення про сварки у Facebook. Рішення суду було опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, жінка написала заяву на жителя Мукачева, в якому сказано, що будучи у себе вдома, той обізвав її нецензурними словами в мережі, а також погрожував розправою.

Був складений адмінпротокол за статтею 173 КУпАП України (дрібне хуліганство). Підозрюваний в адмінправопорушенні свою провину визнав, тому суд наклав на нього мінімальний штраф розміром 51 грн. Також чоловік заплатить 454 грн судових витрат.